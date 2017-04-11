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15:03 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинское УФАС выявило грубые нарушения в аукционах по расселению аварийного жилья

О неточностях в технической документации, преимущественных условиях и других серьезных ошибках многомиллионных торгов — в материале Агентства новостей «Доступ».

Челябинское УФАС выявило грубые нарушения при проведении аукционов по расселению ветхо-аварийного жилья — многомиллионные торги с нарушением закона прошли в Сосновском, Увельском, Чебаркульском, Катав-Ивановском районах, а также в Аше, Карталах, Миассе и еще нескольких поселениях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала заместитель руководителя Челябинского УФАС России Влада Ливончик, нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки контрактной системы, в частности, профильного министерства. История такова: региональный Минстрой разделил аукционы между 12 муниципалитетами. Общая сумма торгов — 445 млн рублей. Сумма каждого договора превышает 10 млн рублей. Речь идет об областной программе по переселению из ветхо-аварийного жилья 2013−2017. И вот здесь у антимонопольщиков возник первый вопрос.

«Дело в том, что эта программа предусматривает два способа — строительство домов или приобретение уже готовых квартир. Между тем, эти аукционы были названы иначе — приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство. У нас возник вопрос: каков же предмет закупок? Или это приобретение квартир — тогда должен быть договор купли-продажи, или строительство. Рассмотрев документацию, мы пришли к выводу, что сам договор имеет элементы подряда — а значит, это все-таки строительство», — рассказывает заместитель руководителя Челябинского УФАС России Влада Ливончик.

Однако произошло следующее: ряд муниципалитетов провел процедуру как приобретение квартир, остальные — как строительство домов. Причем во втором случае есть установленные законом нормы, например, опыт подрядчика, который в технической документации указан не был. Получается, могли заявиться и, собственно, заявились компании самых разных компетенций.

Если же это не строительство, а покупка, то и здесь выявлены нарушения: по закону, гарантийный срок для новостроек составляет пять лет, однако в технической документации было указано два года. Также не были прописаны требования по энергоэффективности, приборам учета, оборудованию, которое устанавливается в жилых квартирах, например, по сантехнике. Это, по словам экспертов, «безусловно, не соответствует закону».

«Но самое главное: сама программа переселения и статья 89 Жилищного кодекса РФ предусматривают, что в случае переселения гражданам предоставляются помещение не менее ранее занимаемой площади. Однако в документации информация об этом вообще отсутствовала», — отмечает Ливончик.

А между тем, известная на Южном Урале компания «ЮУ КЖСИ», готовая предоставить для переселения уже построенное, веденное в эксплуатацию жилье в пяти районах, не смогла принять участие в аукционе, так как приобреталось не готовое жилье, а осуществлялось инвестирование в строительство.

В итоге торги выиграло ООО «Никс», та самая компания, которая в рамках программы возводила дома по улице Набережная в Челябинске.

Ливончик рассказала, что другие заявители жаловались в УФАС — победителю предоставили преимущественные условия: без торгов передали в аренду земельный участок по цене, значительно ниже рыночной.

По факту приняты меры антимонопольного реагирования. Должностным лицам — представителям администраций районов и городов, которые занимались организацией аукционов, — грозят штрафы до 50 тыс. рублей.

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Челябинское УФАС выявило грубые нарушения в аукционах по расселению аварийного жилья
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