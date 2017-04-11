«Уральские авиалинии» увеличили число Airbus до 40

Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился 22 среднемагистральным авиалайнером Airbus A320. Воздушное судно прибыло в Екатеринбург из Сингапура. Общее количество самолетов перевозчика достигло круглого числа — 40.

Новичка планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Воздушное судно исполнено в двуклассной компоновке — 12 кресел бизнес-класса и 150 кресел в салоне экономкласса.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе авиаперевозчика, программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году. Самолеты Airbus семейства А320/321 являются самыми просторными самолетами среди узкофлюзеляжных воздушных судов. Также они считаются одними из лучших по шумоизоляции и освещенности салона. Лайнеры доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов.

«Уральские авиалинии» входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров.