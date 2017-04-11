«Уральские авиалинии» увеличили число Airbus до 40
Очередной А320 прибыл из Сингапура.
Очередной А320 прибыл из Сингапура.
Авиапарк «Уральских авиалиний» пополнился 22 среднемагистральным авиалайнером Airbus A320. Воздушное судно прибыло в Екатеринбург из Сингапура. Общее количество самолетов перевозчика достигло круглого числа — 40.
Новичка планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах. Воздушное судно исполнено в двуклассной компоновке — 12 кресел
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Уральские авиалинии» входят в топ ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. По итогам 2016 года услугами перевозчика воспользовались 6,4 миллионов пассажиров.