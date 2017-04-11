В год в Воронеже будут собирать до 18 военно-транспортных самолётов Ил-112
От 12 до 18 самолётов Ил-112 в год планируют собирать в Воронеже. Это покроет потребности и
От 12 до 18 самолётов Ил-112 в год планируют собирать в Воронеже. Это покроет потребности и
Как заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, серийные поставки лёгкого
Напомним, Ил-112 В должен заменить турбовинтовые Ан-26 и Ан-24. Новый лёгкий транспортник с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов.