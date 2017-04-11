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18:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

В год в Воронеже будут собирать до 18 военно-транспортных самолётов Ил-112

От 12 до 18 самолётов Ил-112 в год планируют собирать в Воронеже. Это покроет потребности и Воздушно-космических сил, и потенциальных покупателей.

Как заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, серийные поставки лёгкого военно-транспортного самолета Ил-112 планируется начать с 2021 года. А вот первый полёт может произойти уже до конца 2017-го.

Напомним, Ил-112 В должен заменить турбовинтовые Ан-26 и Ан-24. Новый лёгкий транспортник с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов.

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