В год в Воронеже будут собирать до 18 военно-транспортных самолётов Ил-112

Как заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, серийные поставки лёгкого военно-транспортного самолета Ил-112 планируется начать с 2021 года. А вот первый полёт может произойти уже до конца 2017-го.

Напомним, Ил-112 В должен заменить турбовинтовые Ан-26 и Ан-24. Новый лёгкий транспортник с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов.