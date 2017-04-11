Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода планируется увеличить на 2,1 млрд рублей.

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре директор департамента финансов горадминистрации Юрий Мочалкин, средства поступят в горбюджет в виде трансфертов.

По его словам, 1,3 млрд. рублей планируется затратить на строительство новой ветки и станции метрополитена, 365 млн. пойдут на закупку 200 новых автобусов к Чемпионату мира по футболу, еще 235 млн. рублей на ремонт здания театра «Вера».

Также 95 млн. рублей пойдут строительство тренировочной площадки на ул. Карла Маркса и 93 млн. рублей на расселение ветхого и аварийного фонда.

В случае, если изменения в бюджет будут приняты, то доходы города на 2017 год составят 29,3 млн. рублей, расходы 32,3 млрд. и дефицит 3 млрд. рублей соответственно.

Напомним, что более 630 млн. рублей из бюджета Нижнего Новгорода в 2016 году было израсходовано неэффективно.