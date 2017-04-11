Самолет предприятия «Антонов» установил мировой рекорд

Как сообщает пресс-служба ведомства, летательный аппарат АН-2−100, который является современной модификацией знаменитого легкого биплана АН-2, поднял самый большой для этого класса самолетов вес, а именно 3200 кг, и поднялся на высоту 2700 метров.

Отметим, что АН-2 является одним из самых массовых самолетов в истории — всего произведено около 18 тыс. машин, его производство в Польше продолжалось до 2002 года. Сейчас самолет продолжают выпускать в Китае. АН-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который выпускается более 60 лет. Как ранее сообщалось, США и Чехия выполнят наблюдательный полет над территорией России.