Крым и Андалусия будут сотрудничать в сфере туризма

Целью визита испанцы называют налаживание экономических и культурных связей между регионами.

— Мы убедились в том, что в Крыму совершенно спокойно и хотим рассказать об этом нашему народу. То, что я думал о Крыме и то, что я увидел здесь — отличается как день и ночь. Вполне возможно, что правительство Крыма спрятало все танки, самолеты и пехоту по углам, и поэтому мы их не видим. Либо меня обманывали о том, что здесь происходит, — пошутил президент национальной ассамблеи Андалузии Педро Алтамирано.

Гости, по их словам, готовы к традиционному протесту и санкциям МИДа Украины за их визит в Крым. Но федеральный координатор национальной партии Андалузии Сальвадор Гарсия Урбано твердо убежден, что никакому народу нельзя поставить в вину его решение быть свободным.

— Я считаю, что приехать в Крым — это упражнение в свободе, — подчеркнул Сальвадор Гарсия Урбано. — Мы не представляем испанское государство. Мы представляем Ассамблею национальной Андалузии, народ Андалузии, мы свободные люди и путешествуем, туда, куда хотим.

Председатель крымского отделения организации «Опора России» Сергей Лапенко назвал приезд испанских предпринимателей знаковым событием для Крыма.

— Бизнес всегда находит общие интересы независимо от ограничений. Наши друзья прибыли в Крым, и они видят, какое внимание сегодня уделяется инвесторам, бизнес-климату в республике, и безусловно, это положительно повлияет на наши дальнейшие отношения, — отметил Лапенко.

Как сообщалось ранее, в Крым с шестидневным визитом прибыла делегация из Андалусии (Королевство Испания). В ее состав вошли политики и предприниматели: президент национальной ассамблеи Андалузии, представитель винодельческой отрасли Педро Алтамирано, федеральный координатор национальной партии Андалузии Сальвадор Гарсия Урбано и основатель национальной партии Андалузии Юрий Чугуев.

Иностранные гости пробудут на полуострове до 15 апреля. За это время они встретятся с крымскими бизнесменами, в том числе с представителями винодельческой отрасли, местными рестораторами, девелоперами и отельерами. На встрече с симферопольским бизнесом стороны уже решили создать в Крыму консалтинговый центр, в котором испанские предприниматели будут делиться опытом с крымчанами. В ближайшие дни запланирована встреча с представителями бизнеса Ялты и Севастополя. Также иностранные гости посетят крымские достопримечательности: Ливадийский дворец в Ялте, Генуэзскую крепость в Судаке, винзавод «Массандра», завод шампанских вин «Новый свет», а также примут участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения Судака от немецко-фашистских захватчиков.

Крымские предприниматели планируют посетить Испанию с ответным визитом.