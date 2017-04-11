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18:31 (мск), источник: Мослента

Вторую волну сноса пятиэтажек предварительно оценили в 3,5 триллиона рублей

Частично она будет финансироваться за счет инвесторов.

Источник: РИА "Новости"

Новую программу сноса пятиэтажек в Москве предварительно оценили в 3,5 триллиона рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на одного из авторов законопроекта о второй волне реновации, депутата Госдумы Николая Гончара.

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Эту сумму он озвучил на заседании комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, принявшего законопроект о второй волне сноса хрущевок. Гончар отметил, что часть программы планируется финансировать за счет инвесторов.

Также, по его словам, часть квартир в новых домах, которые построят на месте пятиэтажек, пойдут на продажу, что станет дополнительным источником финансирования.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все ветхие пятиэтажки в столице. Вторая волна сноса затронет до 8 тысяч домов, где прописаны 1,6 миллиона москвичей. Запустить ее планируется после окончания первой волны демонтажа в 2018 году.

Накануне, 10 апреля, власти Москвы опубликовали график сноса «хрущевок» первой волны реновации. До конца 2017 года планируется демонтировать 65 домов, а всего их осталось 67.

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