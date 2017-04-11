Делегация Татарстана посетила основные ИТ-компании США
По итогу поездки были обсуждены дальнейшие шаги по расширению взаимодействия между Татарстаном и штатом Калифорния.
По итогу поездки были обсуждены дальнейшие шаги по расширению взаимодействия между Татарстаном и штатом Калифорния.
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и директор АНО ВО «Университет Иннополис» Кирилл Семенихен посетили основные
В ходе поездки чиновники встретились с мэром города Остин Стивом Адлером, основателем
По итогам визита прошло совещание во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В ходе совещания были рассмотрены дальнейшие шаги по расширению взаимодействия между Республикой Татарстан и штатом Калифорния, в том числе и по инфокоммуникационному направлению.