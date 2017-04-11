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16:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Делегация Татарстана посетила основные ИТ-компании США

По итогу поездки были обсуждены дальнейшие шаги по расширению взаимодействия между Татарстаном и штатом Калифорния.

Источник: Reuters

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и директор АНО ВО «Университет Иннополис» Кирилл Семенихен посетили основные ИТ-компании США в составе делегации Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе поездки чиновники встретились с мэром города Остин Стивом Адлером, основателем стартап-инкубатора CapitalFactory Джошуа Байером, вице-президентами Oracle Люком Ковальски, Майком Бэнгсом и Питом Стеффардом и другими представителями американского ИТ-бизнеса.

По итогам визита прошло совещание во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В ходе совещания были рассмотрены дальнейшие шаги по расширению взаимодействия между Республикой Татарстан и штатом Калифорния, в том числе и по инфокоммуникационному направлению.

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