Делегация Татарстана посетила основные ИТ-компании США

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и директор АНО ВО «Университет Иннополис» Кирилл Семенихен посетили основные ИТ-компании США в составе делегации Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе поездки чиновники встретились с мэром города Остин Стивом Адлером, основателем стартап-инкубатора CapitalFactory Джошуа Байером, вице-президентами Oracle Люком Ковальски, Майком Бэнгсом и Питом Стеффардом и другими представителями американского ИТ-бизнеса.

По итогам визита прошло совещание во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В ходе совещания были рассмотрены дальнейшие шаги по расширению взаимодействия между Республикой Татарстан и штатом Калифорния, в том числе и по инфокоммуникационному направлению.