Минсвязи о монетизации Skype и Viber: операторы «проспали»

В 2015 году ведомство предложило изучить вопрос получения части прибыли крупных мессенджеров (Skype, Viber и других) за возможность работы в республике.

По словам министра, в некоторых странах для решения проблемы замедляют скорость передачи данных, чтобы ухудшить качество и «заставить мессенджеры пойти на договорные отношения с операторами связи». Другой вариант — решения хранить персональные данные абонентов на серверах, находящихся на территории стран, иные страны хотят признать мессенджеры в качестве операторов электросвязи.

«Полемики в этом вопросе много. С одной стороны, проспали операторы связи, которые могли сами разрабатывать эти мессенджеры и социальные сети. С другой стороны, надо понимать, что мировое развитие информационных процессов не остановить», — сказал Попков.

Как отметил глава Минсвязи, операторы связи вкладывают серьезные деньги в развитие технологий, строят опорные сети, а «мессенджеры используют существующие ресурсы».

По словам Попкова, его ведомство не собирается ничего закрывать, а продолжит обсуждение на площадках регионального содружества связи, Международного союза электросвязи для принятия «взаимовыгодных решений».