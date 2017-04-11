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18:36 (мск), источник: m24.ru

Строительство участка Северо-Восточной хорды завершится в 2018 году

Участок дороги свяжет Фестивальную улицу и Дмитровское шоссе.

Источник: Москва 24

Участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируют построить в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, проект предусматривает строительство на данном участке семи эстакад и съездов, то есть почти пяти километров дорог. Берега реки Лихоборки соединит мост, длина которого составит 170 метров. В планы строителей также входит устройство подземного пешеходного перехода.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как подчеркнул Хуснуллин, когда движение по этому участку хорды будет открыто, жители соседних с МКАД районов смогут выезжать на Дмитровское шоссе не по кольцу, а напрямую вблизи станции метро «Петровско-Разумовская».

Ожидается, что целиком Северо-Восточную хорду запустят в 2019 году.

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