Строительство участка Северо-Восточной хорды завершится в 2018 году

По словам заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, проект предусматривает строительство на данном участке семи эстакад и съездов, то есть почти пяти километров дорог. Берега реки Лихоборки соединит мост, длина которого составит 170 метров. В планы строителей также входит устройство подземного пешеходного перехода.

Участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируют построить в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как подчеркнул Хуснуллин, когда движение по этому участку хорды будет открыто, жители соседних с МКАД районов смогут выезжать на Дмитровское шоссе не по кольцу, а напрямую вблизи станции метро «Петровско-Разумовская».