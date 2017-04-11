Строительство участка Северо-Восточной хорды завершится в 2018 году
Участок дороги свяжет Фестивальную улицу и Дмитровское шоссе.
Участок дороги свяжет Фестивальную улицу и Дмитровское шоссе.
Участок
По словам заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, проект предусматривает строительство на данном участке семи эстакад и съездов, то есть почти пяти километров дорог. Берега реки Лихоборки соединит мост, длина которого составит 170 метров. В планы строителей также входит устройство подземного пешеходного перехода.
Как подчеркнул Хуснуллин, когда движение по этому участку хорды будет открыто, жители соседних с МКАД районов смогут выезжать на Дмитровское шоссе не по кольцу, а напрямую вблизи станции метро «Петровско-Разумовская».
Ожидается, что целиком