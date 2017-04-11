В Нижнем Новгороде состоится городская ярмарка вакансий

Городская ярмарка вакансий «Труд всем!» состоится 20 апреля с 10 до 14 часов в центре занятости населения Нижнего Новгорода на улице Рождественская, 24а.

В мероприятии примут участие более 25 предприятий города. Учебные заведения предложат курсы повышения квалификации и профессионального обучения. Свыше 2 500 вакансий будет представлено в очном и заочном формате.

Работодатели заявили вакансии в сферах общественного питания, торговли, промышленности, производства, обеспечения общественного порядка, аудита, транспорта и связи. Соискатели пройдут собеседования с представителями кадровых служб крупных нижегородских предприятий.