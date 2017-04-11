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18:34 (мск), источник: m24.ru

Задержки в движении поездов возможны на Ярославском направлении МЖД

Это связано с гибелью мужчины на платформе.

Источник: Москва 24

Задержки в движении пригородных поездов возможны на Ярославском направлении МЖД из-за гибели мужчины, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Инцидент произошел на восьмой платформе пятого пути Ярославского вокзала. Между платформой и электричкой № 6841 Фрязино — Москва оказался молодой человек. Он попал под поезд и получил травмы, в результате которых скончался на месте.

На МЖД создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства случившегося.

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