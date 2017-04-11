Задержки в движении поездов возможны на Ярославском направлении МЖД
Это связано с гибелью мужчины на платформе.
Это связано с гибелью мужчины на платформе.
Задержки в движении пригородных поездов возможны на Ярославском направлении МЖД
Инцидент произошел на восьмой платформе пятого пути Ярославского вокзала. Между платформой и электричкой № 6841 Фрязино — Москва оказался молодой человек. Он попал под поезд и получил травмы, в результате которых скончался на месте.
На МЖД создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства случившегося.