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19:23 (мск), источник: Ictv.ua

Экономист: Доллар может стоить 25 грн, но есть условие

Экономист Андрей Новак верит в то, что курс можно вернуть к отметке 25 гривен за доллар, но объясняет, что для этого нужна соответствующая стратегия.

Источник: AP 2017

Об этом глава Комитета экономистов Украины, политолог и общественный деятель Андрей Новак рассказал в интервью Фактам ICTV.

— Еще можно говорить о долларе по 25 грн, но при условии соответствующей стратегии. Если такая стратегия будет объявлена… Надо подать сигнал, что каждый год Нацбанк будет отстаивать для гривны 50−70 копеек и до 2020 года целью будет курс 25 гривен, — поделился мыслями Андрей Новак.

В то же время экономист утверждает, что доллара по 20 гривен уже никогда не будет:

— Снижение курса доллара возможно, но уже можно забыть и не фантазировать ни о 10, ни о 15, ни о даже 20 гривнах за доллар.

Андрей Новак отмечает, что в Украине пока есть единственный ориентир курса, но и он является условным:

— У нас единственный ориентир курса, который указан в госбюджете. Средний курс по 2017-м году — 27,2 грн. Но он условный. В прошлом году был ориентир 24,1−24,4 грн, а на конец 2016-го был по факту почти 27.

Ранее мы писали, украинский экономист Андрей Новак обозначил три задачи для нового главы Нацбанка, которые спасут экономику страны.

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