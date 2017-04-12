В Воронеже приостановят строительство многоэтажки на месте стадиона

Губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство многоэтажки на месте стадиона по Ленинскому проспекту, 201. Конфликт между застройщиком и жителями окрестных домов достиг критической точки, рассказал и.о. главы администрации Воронежа Вадим Кстенин на встрече с главой региона во вторник, 11 апреля.

Алексей Гордеев поручил согласовать работы с местными жителями и привести разрешительные документы в соответствие с законом, сообщил пресс-центр облправительства. Губернатор будет лично принимать еженедельный доклад о ходе разрешения конфликта.

Контекст В январе 2017 года горожане вышли на митинг против точечной застройки. Воронежцы пожаловались на стройку на Ленинском проспекте, 201. По словам участников акции протеста, компания СК «Новый Квартал» строит двухсекционный жилой дом на участке, который ранее предназначался для возведения спортивно-оздоровительного комплекса.

Прокурор Воронежской области Николай Шишкин 30 марта указал губернатору на «ненадлежащее исполнение предписаний», которое областное управление архитектуры и градостроительства выдало органам местного самоуправления. Речь шла о строительстве того же дома № 201 по Ленинскому Проспекту.