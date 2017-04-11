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19:44 (мск), источник: УНИАН

В Нацбанке объяснили, почему ускорился рост цен

Ускорение потребительской инфляции в Украине в марте до 15,1% в годовом выражении было ожидаемым и обусловлено как ростом производственных затрат, активным экспортом и низкой базой сравнения, так и плановым повышением отдельных тарифов и акцизов.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины, переданном УНИАН.

По информации регулятора, несмотря на ускорение роста цен, улучшение ситуации на мировых товарных рынках обусловило укрепление обменного курса гривни в феврале и марте, что сдерживало базовую инфляцию.

Также Нацбанк отметил, что фактическая инфляция в годовом измерении оказалась даже ниже траектории прогноза регулятора, что объясняется рядом факторов предложения и боле низкими темпами роста цен на сырые продукты питания, чем прогнозировалось.

Кроме того, как отмечается в комментарии, дополнительным фактором стал пересмотр Государственной службой статистики методологии расчета инфляционных показателей, однако этот эффект будет нивелирован во втором полугодии.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года — до 1,8%. С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.

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