Названы артисты, приглашенные развлекать гостей Иннопрома-2017

Организаторы промышленного форума Иннопром-2017 собираются пригласить на губернаторский прием в честь выставки российскую группу «Моральный кодекс». По данным «АиФ-Урал» артисты выступят перед гостями традиционно вечером первого дня, 10 июля 2017 года.

По словам Максима Зверкова, руководителя группы компаний «Формика», несколько лет подряд организующей Иннопром, отбор артистов еще производится и окончательное решение еще не принято. Как уточнили в пресс-службе компании, пока не отобраны и «звездные» спикеры — ведущие для площадок форума.