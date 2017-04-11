Названы артисты, приглашенные развлекать гостей Иннопрома-2017
В Екатеринбурге ждут японцев и группу «Моральный кодекс».
В Екатеринбурге ждут японцев и группу «Моральный кодекс».
Организаторы промышленного форума Иннопром-2017 собираются пригласить на губернаторский прием в честь выставки российскую группу «Моральный кодекс». По данным «АиФ-Урал» артисты выступят перед гостями традиционно вечером первого дня, 10 июля 2017 года.
По словам Максима Зверкова, руководителя группы компаний «Формика», несколько лет подряд организующей Иннопром, отбор артистов еще производится и окончательное решение еще не принято. Как уточнили в
Известно, что главным партнером промышленной выставки Среднего Урала будут японцы, а в