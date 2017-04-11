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21:03 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Названы артисты, приглашенные развлекать гостей Иннопрома-2017

В Екатеринбурге ждут японцев и группу «Моральный кодекс».

Организаторы промышленного форума Иннопром-2017 собираются пригласить на губернаторский прием в честь выставки российскую группу «Моральный кодекс». По данным «АиФ-Урал» артисты выступят перед гостями традиционно вечером первого дня, 10 июля 2017 года.

По словам Максима Зверкова, руководителя группы компаний «Формика», несколько лет подряд организующей Иннопром, отбор артистов еще производится и окончательное решение еще не принято. Как уточнили в пресс-службе компании, пока не отобраны и «звездные» спикеры — ведущие для площадок форума.

Известно, что главным партнером промышленной выставки Среднего Урала будут японцы, а в Екатеринбург-Экспо приедут 600 компаний, представителей 95 стран и 40 иностранных делегаций. Масштабное мероприятие, проводящееся в Екатеринбурге с 2010 года, пройдет с 10 по 13 июля.

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