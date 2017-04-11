Украина хочет построить автобан Одесса-Гданьск

Об этом во время рабочего визита во Львовскую и Волынскую области сообщил глава министерства Владимир Омелян, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на МИУ.

«Мы находимся на одном из важных транспортных коридоров Украины, который, мы надеемся, соединит Балтику с Черным морем, Гданьск с Одессой, проходя через Львов», — сказал Омелян.

«Будем сотрудничать с Еврокомиссией и руководством Республики Польша для того, чтобы получить дополнительное финансирование, и создать полноценный автобан европейского образца», — отметил министр во время осмотра ремонта дороги Н-02 Львов — Тернополь возле села Куровичи во Львовской области.

Напомним, в 2015 году МИУ инициировало строительство дороги Львов — Краковец на условиях концессии, но конкурс по поиску концессионера не состоялся.