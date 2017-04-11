United Airlines потеряла более $600 млн после инцидента с пассажиром

В течение торговой сессии цена акций холдинга опускалась ниже отметки $69 за ценную бумагу. В ходе торгов капитализация компании, которая в понедельник, 10 апреля, составляла $22,5 млрд. Позже акции немного отыграли падение — к 21:20 мск потеря капитализации сократилась до $682 млн.

Биржевой скачок произошел на фоне инцидента, который случился в воскресенье, 9 апреля, на борту самолета Чикаго-Луисвилль. Находящимся в салоне пассажирам объявили, что на рейс было продано больше билетов, чем мест в самолете. В связи с​ этим пассажиров попросили освободить четыре места для сотрудников авиакомпании.

Авиакомпания предложила в качестве альтернативы другой рейс, компенсацию и размещение на ночь в гостинице. Никто из пассажиров к просьбе не прислушался, после чего на борт вошли правоохранители и выборочно попросили четырех человек покинуть салон самолета. Один из них отказался подчиниться требованиям, его насильно выволокли из салона, взяв под руки. На кадрах видеозаписи, которую распространяют в СМИ и в социальных сетях, видно, что лицо пассажира разбито и окровавлено.