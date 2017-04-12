Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Нейробиологи раскрыли природу боли
В Совфеде предупредили о возможности нанесения удара США по КНДР
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
«По-другому их назвать не могу»: ответ Путина на обвинения Запада
Калибр против Томагавка: СМИ про ракеты РФ и США
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
СМИ: фото Бузовой в купальнике вызвало эмоции у Тарасова
"Массовое убийство у вас дома": Собчак - Путину
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
07:46 (мск), источник: Ежедневник.by

Продажи квартир в Минске вновь начали обновлять исторические рекорды

По итогам первого квартала 2017 года рынок столичных квартир опять ушел в рост, причем относительно рекордных показателей 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост не только количества сделок, но и цены квадратного метра.

Источник: Ежедневник.by

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за первый квартал 2017 года в Минске было зарегистрировано 3143 сделки по купле-продаже квартир. Это на 7,2% выше показателя первого квартала 2016 года (2931 сделка).

Самый большой и неожиданный рост показал январь, за который количество сделок увеличилось на 20,9% в сравнении с январем 2016 года. Февраль и март также продемонстрировали рост, но уже не столь значительный, если опять же сравнивать с рекордными показателями 2016 года.

Впрочем, в минувшем году основные продажи сделал второй квартал, в то время как первый не предвещал значительного роста рынка, особенно январь, который просел и относительно 2015 и 2014 годов. А вот февраль и последующие месяцы пошли в рост, достигнув пика в мае — 1511 сделок.

В 2017 году рост начал уже в январе. И хоть в феврале и марте рост этот замедлился, эксперты склонны считать, что продажи будут и дальше идти вверх.

Следует отметить, что в жилой недвижимости Минска было два пиковых роста продаж квартир: в 2003 году (2386 сделок), в 2013 (13784) и в 2016 (15011).

Эксперты отмечают два основных момента, столь значительных продаж квартир в Минске в 2016 году. Основную роль здесь сыграли региональные покупатели, которым стало по карману столичное жилье по причине беспрецедентного падения цен.

А вторым фактором стало, собственно, то обстоятельство, что в 2016 году рынок достиг своего ценового дна. В конце года риелторы отметили даже некоторый рост цены квадратного метра в связи с чем сделали прогноз, что в 2017 год рынок немного успокоится и пойдет на спад. Однако рынок опять вырос.

Основным фактором роста стало то, что Нацбанк с начала года уже трижды снижал ставку рефинансирования и уже на 19 апреля анонсировал очередной снижение. Это сделало более доступными кредитные ресурсы для населения и благотворно повлияло на рынок жилья. Кроме того, правительство в конце 2016 года заявило о существенном сокращении льготного кредитования жилья, причем Минска это коснулось более всего. Иными словами, многие люди поняли, что ждать манны небесной от властей уже не стоит и принялись своими силами решать жилищный вопрос.

На дальнейший рост рынка столичных квартир, как и на цену квадратного метра, непременно окажет влияние и указ президента № 109 о лизинге жилой недвижимости. Большой поток лизинговых средств в рынок жилья пока, конечно, не потечет, но сам факт появления еще одного финансового инструмента непременно поднимет спрос.

О том, что на рынок жилья влияют именно финансовые обстоятельств, говорит и тот факт, что в первом квартале 2017 года в рост пошел и рынок загородной жилой недвижимости, который до этого падал два года к ряду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Сацук: Зачем "Белтелеком" отправился назад в прошлое и зарыл в землю деньги?
Путин упрекнул поддержавших ракетный удар США по Сирии
Захарова прокомментировала разговоры о возвращении России в G8
Трамп заявил об отсутствии планов «идти в Сирию»
СМИ: Минздрав намерен лишить безработных бесплатных полисов ОМС
Алишер Усманов ответил на обвинения Навального
Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить после слов о Гитлере
Путин допустил отмену предоставления гражданства вступившим в ИГ
Спорт
Новый разгром «Барселоны» Во второй раз за два месяца «Барселона» подверглась в Лиге чемпионов выездной порке. Теперь в следующую среду ей нужно отыграть на своем поле три гола у «Ювентуса»
Авто
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки В скором времени кабриолет впустят с молотка аукционного дома Coys по цене от $62 000
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Имя младшего сына Натали нарушило семейную традицию Исполнительница нарушила семейную традицию.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь