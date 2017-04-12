Продажи квартир в Минске вновь начали обновлять исторические рекорды

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за первый квартал 2017 года в Минске было зарегистрировано 3143 сделки по купле-продаже квартир. Это на 7,2% выше показателя первого квартала 2016 года (2931 сделка).

Самый большой и неожиданный рост показал январь, за который количество сделок увеличилось на 20,9% в сравнении с январем 2016 года. Февраль и март также продемонстрировали рост, но уже не столь значительный, если опять же сравнивать с рекордными показателями 2016 года.

Впрочем, в минувшем году основные продажи сделал второй квартал, в то время как первый не предвещал значительного роста рынка, особенно январь, который просел и относительно 2015 и 2014 годов. А вот февраль и последующие месяцы пошли в рост, достигнув пика в мае — 1511 сделок.

В 2017 году рост начал уже в январе. И хоть в феврале и марте рост этот замедлился, эксперты склонны считать, что продажи будут и дальше идти вверх.

Следует отметить, что в жилой недвижимости Минска было два пиковых роста продаж квартир: в 2003 году (2386 сделок), в 2013 (13784) и в 2016 (15011).

Эксперты отмечают два основных момента, столь значительных продаж квартир в Минске в 2016 году. Основную роль здесь сыграли региональные покупатели, которым стало по карману столичное жилье по причине беспрецедентного падения цен.

А вторым фактором стало, собственно, то обстоятельство, что в 2016 году рынок достиг своего ценового дна. В конце года риелторы отметили даже некоторый рост цены квадратного метра в связи с чем сделали прогноз, что в 2017 год рынок немного успокоится и пойдет на спад. Однако рынок опять вырос.

Основным фактором роста стало то, что Нацбанк с начала года уже трижды снижал ставку рефинансирования и уже на 19 апреля анонсировал очередной снижение. Это сделало более доступными кредитные ресурсы для населения и благотворно повлияло на рынок жилья. Кроме того, правительство в конце 2016 года заявило о существенном сокращении льготного кредитования жилья, причем Минска это коснулось более всего. Иными словами, многие люди поняли, что ждать манны небесной от властей уже не стоит и принялись своими силами решать жилищный вопрос.

На дальнейший рост рынка столичных квартир, как и на цену квадратного метра, непременно окажет влияние и указ президента № 109 о лизинге жилой недвижимости. Большой поток лизинговых средств в рынок жилья пока, конечно, не потечет, но сам факт появления еще одного финансового инструмента непременно поднимет спрос.

О том, что на рынок жилья влияют именно финансовые обстоятельств, говорит и тот факт, что в первом квартале 2017 года в рост пошел и рынок загородной жилой недвижимости, который до этого падал два года к ряду.