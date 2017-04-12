Пользователям стало стыдно за залатанный скотчем вокзал в Астане

Автор ролика хотел показать, как будет выглядеть транспортный узел глазами туриста, приехавшего в столицу Казахстана на выставку EXPO-2017.

«Все такое не первой свежести. Автовокзал старой советской постройки. Здесь прослеживаются элементы совкового дизайна. Многое требует ремонта», — произносит Бердонгар, перемещаясь по вокзалу.

Особое внимание советник министра заострил на одном моменте. «Вот, друзья, интересное ноу-хау. Плитка, которая отваливается, заклеена скотчем. Чувствуется, зиму подобным образом провисела. Неплохо бы посадить на раствор. Я полагаю, что была суровая зима, раствор замерзал, поэтому так. Если вокзал зарабатывает деньги, должен быть какой-то бюджет, чтобы производить текущий ремонт», — говорит он.

«Я даже боюсь отклеить этот скотч, потому что здание может упасть», — шутит автор ролика.

Некоторые комментаторы признались, что после просмотра видео им стало стыдно. Другие пользователи просят Танирбергена Бердонгара показать ролик депутатам, а самого автора называют «Ревизорро»:

«Неужели не заложен в бюджете ремонт. Элементарно должен же быть асфальт. Туристы обязательно заснимуть всю эту “красоту”».

«Сюрприз для всех туристов — при высадке завязывают глаза, сажают по автобусам, повязки снимают только на территории EXPO».

«Представляю, какой там туалет, что вы его даже не показали».

«Точно, в туалете насколько я помню, плитка со времен совка, и кассир стоит у входа, цена — 50 тенге. Видимо вокзал не собирает столько же денег, как, например, торговые центры, чтобы дать людям возможность сходить в туалет бесплатно».

«А нельзя все сделать для нашего народа? Почему мы всегда делаем все для показухи для иностранцев? Если бы не проводили EXPO, то жили бы также в плохих условиях для людей? По моему, мы бы повысили свой имидж страны, делая блага для своего народа, а не для иностранцев. Продолжайте также снимать реальность, надеюсь наши слуги народа увидят, как живет народ на самом деле».