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05:07 (мск), источник: Известия.Ру

Госдума легализует торговлю биткоинами

В ЦБ, Минфинае и Минэкономразвития не сомневаются в необходимости вывода криптовалют на биржи.

Источник: AP 2017

Рабочая группа Госдумы совместно с ключевыми финансовыми институтами России готовит законопроект о легализации в России криптовалют и создании правовых основ для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum), монеро (Monero) и другими электронными средствами.

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Как заявила «Известиям» глава рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко, у министерств и ведомств России нет сомнений в правильности этого шага. По словам Сидоренко, ранее государство хотело запретить электронные валюты, однако теперь появилась уверенность в необходимости развивать эту сферу.

— Мы должны поддержать тех, кто работает с криптовалютой, сделать этот вид деятельности несложным. При этом надо обеспечить безопасность на обменных площадках. Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют, — заявила Сидоренко.

Как отметили в ЦБ, Банк России в настоящее время совместно с заинтересованными ведомствами обсуждает общую позицию о статусе криптовалют. Затем планируется рассмотреть подходы к регулированию этих валют.

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