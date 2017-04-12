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04:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Суковатый: Внедрение системы безналичной оплаты проезда в Хабаровске начнется в этом году

Первыми новшество опробуют крупные перевозчики.

Источник: Губерния онлайн

В ближайшие месяцы в Хабаровске начнется внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Нововведение сначала опробуют крупные транспортные компании. Об этом в эфире программы «Утро с Губернией» рассказал начальник управления транспорта администрации краевого центра Сергей Суковатый.

Информация о том, что в Хабаровске планируют запустить современную систему приема платы за проезд, появилась в октябре прошлого года.

Сегодня стало известно, что рассчитаться картой в автобусе можно будет уже в этом году.

«Мэр города дал такое поручение управлению транспорта, и сейчас мы этим вопросом плотно занимаемся. Нашли финансовую компанию, которая будет внедрять в городе автоматизированную систему оплаты. Мы в принципе готовы. Сейчас они дорабатывают некоторые моменты. Поставим [оборудование] на три-четыре маршрута в пилотном проекте, а в дальнейшем пойдем распространять», — сообщил Сергей Суковатый.

На первых порах заплатить за проезд можно будет с помощью специальной транспортной карты, однако когда система заработает в полную силу, расчет будет возможен с помощью банковской карты или смартфона. Планируется выпуск социальных карт, а также карт школьника и студента. Впрочем, расплачиваться за проезд можно будет и наличными.

По словам Сергея Суковатого, изменения будут выгодны в первую очередь пассажирам.

«Транспорт — это для пассажира. Скажем, в Москве проезд стоит 55 рублей на любом виде транспорта, а если вы покупаете карту на 25 поездок, то цена проезда у вас устанавливается 36 рублей. Это выгодно. [Кроме того], минимум на 15% увеличивается выручка предприятия. То есть выгодно и предприятию, и инвестору, который будет внедрять эту систему — он получает свой процент», — отметил начальник городского управления транспорта.

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