Фоторепортаж: из-за некачественного битума в Омске крошатся дороги

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в Омске зашелушился асфальт на таких объектах, как проспект Мира, Космический проспект и улица 70 лет Октября. Улицы ремонтировались в прошлом году Яков Вагнер, генеральный директор ООО «Стройсервис». Участок на проспекте Мира 3 марта 2017 года. За прошедший месяц одна ямка выросла до нескольких выбоин.

Источник: Om1.ru

Это фото сделано 11 апреля там же. Эксперты надеются, что подобные дефекты больше не проявятся, а в противном случае — настоятельно рекомендуют своевременно ремонтировать.

Источник: Om1.ru

Как подчеркивает подрядчик, на каждом этапе работ был необходимый строительный контроль, в том числе со стороны «СоюзДорНИИ», специалистов из Новосибирска и Красноярка. Но теперь в любом случае в рамках гарантийных обязательств компания должна будет устранить нарушения, уложив асфальт заново. По приблизительным подсчетам, за три объекта компания «налетела» на 1,5 млн рублей, не считая работ, поделился директор, отметив, что материальный ущерб не так страшен, сколько ущерб для имиджа дорожников. — Ситуация небезнадежная. Подрядчик не отказывается выполнить гарантийные обязательства, фирма зарегистрирована в Омске, никуда не сбежит. Контроль качества материалов вели, тем не менее впервые в моей практике, когда по ГОСТу сам битум и асфальтобетонная смесь соответствовали требованиям, а произошла такая ситуация. Надо определять химический состав материала, чтобы понять, в чем причина. На заводе поставщика велось переоборудование установки для производства битумной смеси. В процессе настройки, видать, промахнулись. Опытную партию испытали — в порядке, а итог такой. Сейчас в процессе появления выбоин подрядчик за счет собственных сил и средств должен вовремя устранять дефекты, а дальше, когда теплее станет, уже выполнить более капитальные работы, сделать обработку поверхности. Александр Лыткин, профессор СибАДИ, член экспертного совет по приемке ремонтных работ. Примерно за час дорожники сделали ямочный ремонт на участке, залив выбоины битумной эмульсией.

Источник: Om1.ru

Начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов и директор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер.

Источник: Om1.ru

В связи с этим работники «Стройсервиса» приступили к первому этапу устранения ярко выраженных дефектов, выбоин, при помощи струйно-инъекционного метода ямочного ремонта. Он применяется, когда величина ям большая, трещины уже раскрыты. Установка довольно мобильная, в ней используется битумная эмульсия с добавками и мелким щебнем. Руководит процессом оператор, меняя «режимы» от просушки до заливки. По словам специалистов, таким способом можно оперативно устранять выбоины не только в летний период, когда не работает асфальтовый завод, а также при неблагоприятных погодных условиях. После этой работы эксперты советуют перекрыть тонким слоем поверхность по всей площади, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение покрытия.

Источник: Om1.ru

— Мы проводим уже второй выезд. В прошлый раз больших разрушений не было (но было замечено много трещин, репортаж о чем — здесь, прим. ред.). На проспекте Мира была небольшая ямка, но сейчас уже превратилась в большую. Эксперты и подрядчик пришли к единому мнению, что дефекты вызваны низким качеством материалов. Сейчас сложно сказать точно, но можно полагать, что качество битума несоответствующее. Щебень, который должен быть черным, стал белым, нет склеиваемости и на отдельных участках произошло вышелушивание, выкрашивание асфальтобетонной смеси. Пробы битума берутся с каждого битумовоза, входной контроль осуществляется регулярно, возможно, не увидели недостатков. Сейчас сложно говорить, не видя материала. Был бы — провели лабораторные испытания. Подрядчик не увидел некачественного материала и будет за свой счет устранять. Христолюбов уточнил, что на названных трех улицах возможны и другие локальные места с дефектами, а у остальных подрядчиков, которые тоже ремонтировали дороги в прошлом году, битум, судя по всему, был другой, поскольку таких разрушений представители Минстроя на них не увидели. По словам спикера, подрядная организация должна будет устранить дефекты в течение апреля-мая. Укладывать асфальт можно будет с установлением средней температуры +5 градусов, поэтому пока дорожникам рекомендуют сделать ямочный ремонт, чтобы обеспечить безопасность движения, а затем уже, когда позволит погода и просохнут дороги, провести фрезерование отдельных участков и уложить новый асфальтобетон. — По результатам комиссионного обследования, проведенного предварительно, были выявлены дефекты: выкрашивание, шелушение местами и выбоины. Были определены виды работ и сроки на их устранение. Ремонт планируется в несколько этапов. Первоочередные меры — локальная заделка выбоин. Затем — снятие покрытия верхнего слоя на дефектных участках и укладка нового покрытия. А на тех участках, где использовался некачественный битум, будут проведены работы по пропитке асфальтобетонного покрытия. На пересечении улицы 70 лет Октября и бульвара Архитекторов сразу заметно выкрашивание асфальта.

Источник: Om1.ru

По плану завершить все работы нужно до 15 мая. Но и представители властей, и подрядчика рассчитывают, что срок может сократиться, если установится теплая погода. Вместе с тем чтобы не повторять прошлых ошибок, «Стройсервис» попытается выяснить причину некачественного битума с поставщиками, но как таковых претензий предъявлять не планирует. — Мы ведем переговоры, плотно работаем и с «Газпром нефтью», и с «Роснефтью» в других регионах, чтобы они посмотрели у себя. Не чтобы предъявить претензии, а чтобы найти причину. Устранять, естественно, мы будем. Определим площади, будем фрезеровать, где необходимо, еще есть технология пропитки. До 15 мая все три объекта мы исправим, уложим новый асфальт. Может, даже раньше: как только погодные условия позволят, зайдем, техника готова. Яков Вагнер, генеральный директор ООО «Стройсервис» показывает: на щебне не осталось и намека на битум.

Источник: Om1.ru