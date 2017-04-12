Новое производство малых самолетов может появиться на Дальнем Востоке

Хабаровск, 12 апреля, AmurMedia.

На Дальнем Востоке планируется разместить новое производство по созданию самолетов для внутренних региональных и местных авиаперевозок. Поиском инвестора для организации производства займется Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Об этом сообщил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов в ходе совещания с участием представителей администраций дальневосточных регионов, минвостокразвития России, минтранса России, минпромторга России и Росавиации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Сегодня актуален вопрос модернизации авиапарка для внутрирегиональных и межрегиональных авиаперевозок на Дальнем Востоке. Очевидно, что в макрорегионе парк воздушных судов устаревает, сейчас есть потребность в 136 самолетах и 46 вертолетах. Конечно, наилучший вариант — обеспечить регионы продукцией отечественных заводов», — отметил замминистра.

Под контролем минпромторга сегодня уже ведется проектирование малых самолетов вместимостью до 9 человек. Воздушное судно такого класса разрабатывается Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина. Презентация самолета пройдет на авиасалоне МАКС-2017 в июле текущего года. Сертификацию самолета планируется завершить через 1,5 года.

По словам Артура Ниязметова, «на Дальнем Востоке сегодня есть площадки и компетенции для размещения производства новых моделей самолетов. Например, в ТОР “Комсомольск”, а Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта займется поиском инвестора».

Кроме того, Росавиация окажет содействие предприятиям, осуществляющим авиаперевозки на Дальнем Востоке, по продлению срока службы эксплуатируемых в настоящее время самолетов.