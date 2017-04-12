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08:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске выросли цены на авиабилеты и живые цветы

В марте из платных услуг больше всего подорожали полёт в салоне экономического класса самолёта (на 17%) и на изготовление зубных коронок (на 10%), сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

В Новосибирске выросли цены на авиабилеты и живые цветы, сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

В марте 2017 года цены на потребительском рынке Новосибирской области выросли на 0,4% по сравнению с февралём текущего года.

Из платных услуг, оказываемых населению, больше всего подорожали полёт в салоне экономического класса самолёта (на 17%), изготовление коронок (на 10%). Выросли цены на билеты в музей, на выставку (на 5%), на изготовление фотографий для документов (на 3%).

На 10% подешевел проезд в поездах дальнего следования. Снижение цен отмечено на начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (на 4,6%).

Среди непродовольственных товаров произошло повышение цен на живые цветы (на 5%), еженедельные газеты (на 5%), кроссовая обувь для взрослых (на 5%).

Подешевела цена на смартфоны (на 6%), фотоаппараты, микроволновые печи (на 4−5%). .

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