В Новосибирске выросли цены на авиабилеты и живые цветы, сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

В марте 2017 года цены на потребительском рынке Новосибирской области выросли на 0,4% по сравнению с февралём текущего года.

Из платных услуг, оказываемых населению, больше всего подорожали полёт в салоне экономического класса самолёта (на 17%), изготовление коронок (на 10%). Выросли цены на билеты в музей, на выставку (на 5%), на изготовление фотографий для документов (на 3%).

На 10% подешевел проезд в поездах дальнего следования. Снижение цен отмечено на начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (на 4,6%).

Среди непродовольственных товаров произошло повышение цен на живые цветы (на 5%), еженедельные газеты (на 5%), кроссовая обувь для взрослых (на 5%).

Подешевела цена на смартфоны (на 6%), фотоаппараты, микроволновые печи (на 4−5%). .