Долги по зарплате в Калининградской области превышают 13 миллионов рублей

За месяц эта величина выросла на 2%, и вся задолженность образовалась ввиду у предприятий собственных средств.

Отметим, среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2017 года в Калининградской области составила 28506,3 рубля. Соответствующие данные приводит Калининградстат. В феврале 2017 года нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в государственных центрах занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,6 человека, а в феврале 2016 года — 1,1 человека.