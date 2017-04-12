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10:29 (мск), источник: Янтарный край

Долги по зарплате в Калининградской области превышают 13 миллионов рублей

В Калининградской области на 1 апреля 2017 года просроченная задолженность по заработной плате составила 13,347 миллиона рублей.

Источник: Reuters

За месяц эта величина выросла на 2%, и вся задолженность образовалась ввиду у предприятий собственных средств.

Отметим, среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2017 года в Калининградской области составила 28506,3 рубля. Соответствующие данные приводит Калининградстат. В феврале 2017 года нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в государственных центрах занятости, на одну заявленную вакансию составила 0,6 человека, а в феврале 2016 года — 1,1 человека.

Комментарии
1
Königsberg
а почему коментарии стали платными??? Этот -то бизнес чей теперь в регионе?
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