Приморской компании не удалось перехитрить приставов
Директор компании долгое время не выплачивал рабочим зарплату.
Директор компании долгое время не выплачивал рабочим зарплату.
Одна из компаний, занимающаяся производством электромонтажных,
Как удалось выяснить, ликвидное имущество, на которое можно было бы обратить взыскание — отсутствует, а расчётные счета должника -пустые. Неоднократные выходы судебных приставов по месту нахождения предприятия не принесли ожидаемого результата — офис компании оказался закрытым «на лопату», а сам директор скрылся из города в неизвестно направлении.
Однако в ходе проведения мероприятий, направленных на фактическое исполнение судебных решений, судебные приставы при помощи взыскателей определили круг заказчиков должника. У предприятий, «покупающих» услуги
Судебным