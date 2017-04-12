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06:21 (мск), источник: VLADNEWS

Приморской компании не удалось перехитрить приставов

Директор компании долгое время не выплачивал рабочим зарплату.

Одна из компаний, занимающаяся производством электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ в Приморье, не выплачивала заработную плату своим сотрудникам на протяжении длительного времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Сводное исполнительное производство о взыскании находилось задолженности в отделе судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу.

Как удалось выяснить, ликвидное имущество, на которое можно было бы обратить взыскание — отсутствует, а расчётные счета должника -пустые. Неоднократные выходы судебных приставов по месту нахождения предприятия не принесли ожидаемого результата — офис компании оказался закрытым «на лопату», а сам директор скрылся из города в неизвестно направлении.

Однако в ходе проведения мероприятий, направленных на фактическое исполнение судебных решений, судебные приставы при помощи взыскателей определили круг заказчиков должника. У предприятий, «покупающих» услуги компании-должника, были запрошены все договоры, имеющие отношение к данному предприятию.

Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на имущественные права, получаемые должником на основании договоров оказания услуг. Денежные средства, поступающие в результате оплаты услуг, оказанных организацией -должником, поступили на депозитный счет отдела судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу и были распределены между взыскателями, ожидающими погашения долгов по заработной плате.

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