В Нацбанке прокомментировали предложение о целевой эмиссии тенге

Такое спорное мнение ранее высказал Айдын Кульсеитов, председатель правления Казахстанского института развития индустрии (КИРИ) при Министерстве по инвестициям и развитию РК (МИР).

Насколько реальны и эффективны такие меры, мы попросили прокомментировать директора Департамента исследований и статистики Национального Банка РК Виталия Тутушкина.

— Виталий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед Национальным Банком, и как регулятор намерен их выполнять?

— В послании Президента было озвучено, что Национальный Банк должен продолжить реализацию принципов инфляционного таргетирования. В то же время было отмечено, что Национальный Банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с Правительством за рост экономики.

Поэтому, следуя поставленной задаче, регулятор проводит политику путем поиска оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью для обеспечения долгосрочного экономического роста. Как вы знаете, индикатором экономического роста является рост валового внутреннего продукта. Поэтому отклонение фактического валового внутреннего продукта от его потенциального уровня (с полной загруженностью производственных мощностей) является ключевым фактором при установлении цели по инфляции и определении уровня базовой ставки.

Задача по поэтапному снижению инфляции до 3−4% в среднесрочном периоде является для Национального Банка приоритетной. Достижение стабильного и низкого уровня инфляции будет наилучшим образом способствовать экономическому развитию страны.

В целом международная практика показывает, что ведущие центральные банки ставят ключевой целью обеспечение стабильности цен. Несмотря на то, что центральные банки некоторых стран ставят перед собой несколько целей помимо стабильности цен, борьба с инфляцией стоит на первом плане.

— Как вы можете прокомментировать предложение Айдына Кульсеитова о целевой эмиссии тенге?

— Хотя денежная эмиссия является мощным и доступным инструментом, эффект от такого стимулирования экономики сравнительно краткосрочный и неоднозначный. Она не оказывает воздействия на структурные макроэкономические параметры, от которых зависят темпы экономического развития, но облагает экономику искажающим инфляционным налогом. Кроме того, в текущих условиях любая необеспеченная эмиссия со стороны Национального Банка приведет к практически автоматической корректировке курса тенге в сторону обесценения. В долгосрочном плане необеспеченная эмиссия негативно влияет на экономический рост.

Вопросы обеспечения экономики долгосрочным фондированием не могут и не должны решаться за счет средств центрального банка (денежная эмиссия). Такое кредитование центральным банком всегда негативно сказывается на эффективности денежно-кредитной политики и «сводит на нет» все усилия государства в достижении макроэкономической и социальной стабильности. Таким образом, монетарными методами можно решать крайне ограниченный набор экономических проблем. Этот урок хорошо усвоен в развитых странах, где со временем полностью отказались возлагать на центральный банк функции стимулирования долгосрочного экономического развития через денежную эмиссию.

— Айдын Кульсеитов привел результаты исследования по корреляции между ростом денежной массы и ростом экономики, а также ростом денежной массы и инфляцией. Вы согласны с приведенными данными? Вот цитата из выступления: «Мы провели исследование корреляции между ростом денежной массы и ростом экономики: взаимосвязь составила 96%, то есть чем больше денег вливается в экономику, тем больше растет экономика Казахстана. Так, с 2003 по 2015 год за 13 лет, что представляет достаточно большую выборку корреляция составила 96−98%. Тогда как корреляция между денежной массой и инфляцией составляет у нас всего 4%».

— Оценки Национального Банка значительно отличаются от приведенных г-ном Кульсеитовым. Так, рассматривая динамику инфляции и изменения денежной массы (М3), можно отметить, что корреляционная связь между данными показателями намного превышает указанные 4%.

С 2003 года по 2015 год коэффициент линейной корреляции между годовой инфляцией и годовым изменением М3 (месяц к соответствующему месяцу прошлого года) составил 16%, а между теми же показателями в месячном выражении — 21%. При этом в 2003—2007 годах взаимосвязь между инфляцией и денежным предложением была низкой, что было вызвано раздуванием денежного предложения в экономике ввиду высоких темпов банковского кредитования. Формирование «пузырей» в различных сегментах экономики в тот период потребовало от государства принятия ряда жестких мер, в том числе жесткой денежно-кредитной политики.

С 2009 года связь между денежным предложением и инфляцией усилилась (в годовом выражении корреляция составляет 42%, в месячном — 59%). Таким образом, увеличение денежного предложения в экономике неминуемо приведет к ускорению инфляции, при этом эффект на экономический рост будет ограниченным.

— Айдын Кульсеитов приводит и другие цифры, например по уровню монетизации. Он утверждает, что у нас это показатель составляет всего лишь 40%. В России этот показатель выше 50%, в Австралии — более 100%, в Турции и США — 80%, в Канаде — 90%. Что Вы можете сказать на это?

Что касается вопросов монетизации экономики, то этот показатель не всегда поддается межстрановому сравнению, и уровень насыщения экономики деньгами происходит на различных уровнях в зависимости от внутренней структуры каждой отдельно взятой экономики. Чем выше уровень диверсификации экономики и глубже специализация и разделение труда, тем больше в экономике экономических субъектов и более высокий спрос на деньги с их стороны, и, соответственно, тем выше уровень монетизации в стране.

В настоящее время экономика Казахстана не является диверсифицированной по отраслям в сравнении со многими экономически развитыми странами. Кроме того, доля малого и среднего предпринимательства в экономике существенно меньше по сравнению с большинством развитых стран. Так, доля МСП в ВВП Казахстана в настоящее время составляет порядка 25−26%, когда в развитых странах она достигает от 50 до 75%, то есть существенно отстает по многим параметрам от развитых стран. Таким образом, рост монетизации должен быть экономически обоснован.

— Если говорить простым языком, сколько денег в настоящее время в экономике?

— Отмечу, что в 2016 году произошло значительное увеличение денег в экономике, в первую очередь тенговых ресурсов. Показатель М2, который включает в себя все тенге в экономике, вырос в полтора раза и достиг 12,6 трлн. тенге — рост на 4 трлн. тенге. Денежная масса М3 за год выросла почти на 16% — до 20 трлн. тенге. Отношение всех денег в экономике к валовому внутреннему продукту, то есть уровень монетизации составил около 44% — достаточно высокий уровень для Казахстана.

Важно понимать, что в условиях недостаточной диверсификации экономики рост банковского кредитования и денежной массы сам по себе не может служить причиной экономического роста. Более того, необусловленная эмиссия при низком уровне диверсификации приведет лишь к увеличению инфляции и, соответственно, к еще большему снижению монетизации экономики.

— Тогда почему говорят о нехватке ресурсов?

— На данный момент, вопрос состоит не в нехватке денежных средств, а в нежелании банков выдавать кредиты и отсутствии адекватного спроса на кредитные ресурсы со стороны предприятий. Другой вопрос — почему предприятия не готовы привлекать средства и почему их активы не соответствуют требованиям банков. Это стало следствием ухудшения условий внешней торговли и вызванного этим снижения доходов. В результате ухудшилась кредитоспособность предприятий, с другой стороны снизилась стоимость их активов, в том числе, используемых в качестве залога.

— Что намерен сделать регулятор для того, чтобы активизировать рынок кредитования?

— Да, Национальный Банк принимает ряд мер, которые помогут стимулировать кредитование. К примеру, постепенное снижение базовой ставки с 17% до 11%. Однако меры денежно-кредитной политики Национального Банка не означают автоматического увеличения кредитной активности банков. Оживление кредитования будет происходить по мере общего оживления экономической активности в стране, как совокупный результат улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, принятия мер налогово-бюджетной политики, отраслевых политик и т. д.

— То есть для кредитования средств достаточно?

— На сегодняшний день в банковском секторе наблюдается структурный профицит ликвидности, что свидетельствует о достаточности средств в банках второго уровня для дальнейшего кредитования. Благодаря различным государственным программам в финансовой системе накопился достаточно большой объем денежных средств, который не проходит в экономику. Таким образом, уровень кредитования сейчас зависит от стратегий банков второго уровня, а не от политики Национального Банка.

В заключении хочу отметить, что развитие внутренней экономики — это на сегодняшний день главная задача для Казахстана. Между тем, решение данной задачи требует принятия взвешенных и продуманных действий. Для обеспечения диверсифицированного и сбалансированного экономического роста необходимо проведение структурных реформ, что лежит вне сферы влияния Национального Банка.