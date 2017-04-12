Завод по производству электромобилей начнут строить в Приморье весной 2018 года

Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.

Российско-японское предприятие по производству экологичных авто начнут строить в Приморье весной следующего года. Об этом стало известно на площадке XXII Саммита губернаторов регионов стран Северо-Восточной Азии, прошедшего в японской префектуре Тоттори, в котором принял участие глава края Владимир Миклушевский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

О том, что в Приморском крае начнут производить народные автомобили, стало известно в ноябре 2016 года, соответствующее соглашение подписали губернатор Приморья Владимир Миклушевский, руководитель Технохолдинга «Сумотори» и корпорация Arai Shoji Co. Ltd. в Токио во время официального визита главы региона в Страну восходящего солнца.

Очередной Саммит глав регионов стран Северо-Восточной Азии проходил в японской провинции Тоттори, где государственная программа по поддержке экологичного электрического транспорта EV (electric vehicle) Town, получила большую поддержку: к 2020 году здесь планируют увеличить количество электромобилей в три раза. В рамках форума группа компаний «Сумотори» провела детальное знакомство с программой, а также ряд встреч с японскими партнерами, производителями электромобилей в Тоттори.

«В провинции Тоттори популяризацией EV машин и развитием каршеринговой инфраструктуры занимается отдельный департамент, в этой сфере работают несколько компаний, в том числе производят высокотехнологичные сенсоры и дисплеи для электромобилей. Изучая детали, параллельно работаем над проектом: зарегистрировано совместное предприятие “Прометей”, подана заявка на получение статуса резидента ТОР “Надеждинская”, на этой площадке планируется строительство завода по производству электромобилей. Под развитие российско-японского проекта зарезервирован земельный участок площадью в три гектара, идет проработка бизнес-плана и проектирование. На первом этапе планируем производить до пяти тысяч автомобилей в год. Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология уже обкатана. К работам приступим в следующем году, когда будет готова инфраструктура ТОР», — сообщил генеральный директор группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко.

Первоначально его планировалось запустить на базе существующих мощностей компании.

«В процессе работы над проектом мы расширили его специализацию до утилизации и легковых, и грузовых автомобилей, и объемы переработки — на правом этапе планируем утилизировать 2 тысячи единиц ежемесячно. Причем речь идет не просто о “прессовке на металл”, а о глубокой, “умной” переработке каждого компонента автомобиля. Этот проект станет катализатором для развития сопутствующих производств — переработки пластиковой и резиновой крошки, битого стекла и других продуктов глубокой переработки», — отметил он.

Отметим, в Приморском крае зарегистрирован 1,1 млн автомобилей, более 90% из которых были произведены в Японии и импортированы, как подержанные.