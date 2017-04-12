Завод по производству электромобилей начнут строить в Приморье весной 2018 года
Дата была озвучена на саммите губернаторов регионов стран
Дата была озвучена на саммите губернаторов регионов стран
Владивосток, 12 апреля, PrimaMedia.
О том, что в Приморском крае начнут производить народные автомобили, стало известно в ноябре 2016 года, соответствующее соглашение подписали губернатор Приморья Владимир Миклушевский, руководитель Технохолдинга «Сумотори» и корпорация Arai Shoji Co. Ltd. в Токио во время официального визита главы региона в Страну восходящего солнца.
Очередной Саммит глав регионов стран
«В провинции Тоттори популяризацией EV машин и развитием каршеринговой инфраструктуры занимается отдельный департамент, в этой сфере работают несколько компаний, в том числе производят высокотехнологичные сенсоры и дисплеи для электромобилей. Изучая детали, параллельно работаем над проектом: зарегистрировано совместное предприятие “Прометей”, подана заявка на получение статуса резидента ТОР “Надеждинская”, на этой площадке планируется строительство завода по производству электромобилей. Под развитие
Первоначально его планировалось запустить на базе существующих мощностей компании.
«В процессе работы над проектом мы расширили его специализацию до утилизации и легковых, и грузовых автомобилей, и объемы переработки — на правом этапе планируем утилизировать 2 тысячи единиц ежемесячно. Причем речь идет не просто о “прессовке на металл”, а о глубокой, “умной” переработке каждого компонента автомобиля. Этот проект станет катализатором для развития сопутствующих производств — переработки пластиковой и резиновой крошки, битого стекла и других продуктов глубокой переработки», — отметил он.
Отметим, в Приморском крае зарегистрирован 1,1 млн автомобилей, более 90% из которых были произведены в Японии и импортированы, как подержанные.