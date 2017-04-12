В центре Перми начали сносить знаменитый «дом с Есениным»
Долгострой стал одним из самых известных
Долгострой стал одним из самых известных
Работы по сносу долгостроя, известного в народе как «дом с Есениным», начались в центре Перми.
Недостроенный корпус медицинского института на перекрёстке улиц Куйбышева и Луначарского стал одним из самых знаменитых
«Сначала пришла идея, что нужно рисовать именно на этом месте. Никем не охраняемая большая стена, уже разделённая на квадраты: даже не надо размечать картинку для рисунка. Потом стали думать, что изобразить. Захотелось сделать вещь, которая бы полюбилась и была понятна многим горожанам, а не представителям
Эта первая крупная работа прославила пермского уличного художника, преобразила неказистый долгострой. В прошлом году Жунёв сообщил, что собственники заброшенного здания собираются снести его.