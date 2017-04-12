В центре Перми начали сносить знаменитый «дом с Есениным»

Работы по сносу долгостроя, известного в народе как «дом с Есениным», начались в центре Перми.

Недостроенный корпус медицинского института на перекрёстке улиц Куйбышева и Луначарского стал одним из самых знаменитых арт-объектов Перми благодаря пермскому уличному художнику Александру Жунёву. В 2009 году на стене заброшенного долгостроя он нарисовал портрет Сергея Есенина высотой в 5 этажей. Рядом с поэтом он изобразил березу, а также украсил здание стихотворением литератора.

«Сначала пришла идея, что нужно рисовать именно на этом месте. Никем не охраняемая большая стена, уже разделённая на квадраты: даже не надо размечать картинку для рисунка. Потом стали думать, что изобразить. Захотелось сделать вещь, которая бы полюбилась и была понятна многим горожанам, а не представителям какой-то субкультуры. Вспомнил, что у моей бабушки на столе стояла картинка в серо-чёрных тонах, на которой был изображён Сергей Есенин около берёзки. Мне его поэзия очень нравится», — так Александр Жунёв в интервью «АиФ-Прикамье» объяснил, почему решил нарисовать портрет Есенина на заброшенном здании.

Эта первая крупная работа прославила пермского уличного художника, преобразила неказистый долгострой. В прошлом году Жунёв сообщил, что собственники заброшенного здания собираются снести его.