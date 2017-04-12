Иркутян привлекут к постройке домов для расселения аварийного жилья в Братске

Для возведения домов в рамках программы расселения аварийного жилищного фонда в Братске привлекут рабочую силу из Иркутска и стройотряды. Об этом 12 апреля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора региона Сергея Левченко во время совещания по теме исполнения указа президента РФ № 600 на территории Братска.

Мэр Братска Сергей Серебренников сообщил на совещании, что проблема с рабочей силой наиболее остро стоит на объектах одного из местных застройщиков: дополнительно необходимо около 180 человек. Сейчас строительство на площадках, где фиксируется задержка сроков, ведется в одну смену и с двумя выходными в неделю. Губернатор такой график назвал недопустимым.

«Организуем в Братск стройотряды, а также будем просить строительные компании Иркутска, чтобы они взяли на себя конкретные объекты в плане обеспечения рабочей силой», — сказал Сергей Левченко и добавил, что Братску рекомендуют сдавать объекты в два этапа, чтобы ускорить процесс. По его словам, сейчас необходимо начать работать с отделениями БТИ по обмеру площадей, максимально быстро уточнить с переселяемыми гражданами расселяемые адреса, площади расселения и другие вопросы. Губернатор дал поручение председателю правительства региона Александру Битарову совместно с министерством строительства, дорожного хозяйства региона проработать эти вопросы в течение апреля.

Как рассказала на совещании министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, сейчас в Братске расселена 41 тыс. кв. м аварийного жилья из 151 тыс. кв. м, что составляет около 30% от общего показателя. Практически на весь оставшийся объем заключены контракты. Она добавила, что с начала года министерство в ручном режиме вместе с Братском ведет программу по расселению аварийного жилищного фонда. Составлены графики ведения строительных работ на всех стройплощадках, просчитано, сколько строителей требуется для ускорения работ. «В городе реанимирован завод железобетонных изделий, что позволяет использовать местные стройматериалы, помогаем в решении вопросов со всеми ведомствами, которые задействованы в процессе, — рассказала министр. — Со стороны правительства области предпринимаются все меры для исполнения в Братске указа президента».