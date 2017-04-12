В Новосибирске планируют создать «лифт для инноваторов»
Объем инвестиций российских
Объем инвестиций российских
Составители проанализировали сделки российских
Чего не хватает российскому, а, в частности, и новосибирскому сообществу
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала руководитель ассоциации
Что есть помощь от
Помощь от
С какими проблемами вы сталкиваетесь?
Инвестиции
Какие проекты готовите?
Мы понимаем все проблемы и предложили создать некую площадку, где инвесторы и инноваторы смогут встречаться, прорабатывать бизнес модели, демонстрировать прототипы созданных устройств. Мы хотим, чтобы все стороны слышали друг друга. Подобная площадка даст большой стимул для развития
Каков отклик от инвесторов и компаний на задуманные вами проекты в настоящий момент?
На сегодняшний день мы вышли с инициативой в мэрию Новосибирска и сделали предложение нескольким вузам города. Пообщались с интересными инноваторами Новосибирска, чьи экспонаты можно было бы демонстрировать как технологии будущего. Мы говорим о формировании некоторой инновационной развлекательной среды.
Как вы можете обезопасить инвестора от риска потерять деньги в работе с инноваторами?
Когда инвестор получает новую информацию и видит людей, которые не раз сталкивались со схожими проблемами, то, зачастую, сама такая информация и есть ключ к решению возникших трудностей. Мы планируем обеспечить менторские сессии и хотим приглашать венчурные фонды, которые уже зарекомендовали себя. Мы хотим стать лифтом между инновационными сообществами Новосибирска, России и мира.