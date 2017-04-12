В Новосибирске планируют создать «лифт для инноваторов»

Чего не хватает российскому, а, в частности, и новосибирскому сообществу бизнес-ангелов, инвестирующих в проекты на ранних стадиях?

Составители проанализировали сделки российских бизнес-ангелов в открытых источниках, а также опросили несколько десятков частных инвесторов, руководителей действующих ангельских сообществ и других представителей венчурного рынка.

Что есть помощь от бизнес-ангелов?

Помощь от бизнес-ангелов не является меценатством. Бизнес-ангелы инвестируют «умные деньги», которые требуются проектам уже сформировавшимся. Как правило, это проекты технопарков, которые уже прошли стадии инкубации.

С какими проблемами вы сталкиваетесь?

Инвестиции бизнес-ангелов — новый формат, есть свои подводные камни и риск. Вложенные деньги инвесторов могут не окупиться. К нам обращаются инвесторы в поисках проектов, которые уже являются прибыльными. Но, такие проекты надо выращивать, нужно создавать предпосылки. В Новосибирске много проектов с технологической составляющей, но они не имеют бизнес модели и не могут выйти на рынок.

Какие проекты готовите?

Мы понимаем все проблемы и предложили создать некую площадку, где инвесторы и инноваторы смогут встречаться, прорабатывать бизнес модели, демонстрировать прототипы созданных устройств. Мы хотим, чтобы все стороны слышали друг друга. Подобная площадка даст большой стимул для развития бизнес-ангельских инвестиций. Мы планируем не только заниматься экспонированием ка таковым, еще хоти развивать образовательную среду, в том числе для детей. Мы также хотели бы развернуть бизнес-инкубаторы в вузах, которые уже существуют и промоутировать проекты.

Каков отклик от инвесторов и компаний на задуманные вами проекты в настоящий момент?

На сегодняшний день мы вышли с инициативой в мэрию Новосибирска и сделали предложение нескольким вузам города. Пообщались с интересными инноваторами Новосибирска, чьи экспонаты можно было бы демонстрировать как технологии будущего. Мы говорим о формировании некоторой инновационной развлекательной среды.

Как вы можете обезопасить инвестора от риска потерять деньги в работе с инноваторами?

Когда инвестор получает новую информацию и видит людей, которые не раз сталкивались со схожими проблемами, то, зачастую, сама такая информация и есть ключ к решению возникших трудностей. Мы планируем обеспечить менторские сессии и хотим приглашать венчурные фонды, которые уже зарекомендовали себя. Мы хотим стать лифтом между инновационными сообществами Новосибирска, России и мира.