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07:39 (мск), источник: Om1.ru

Еще в 10 многоэтажках Омска заменили лифты

Работы ведутся за счет средств, собранных с жильцов по программе капитального ремонта многоквартирных домов.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, до середины апреля планируется заменить 82 комплекта лифтового оборудования в 19 многоквартирных домах. В региональном фонде капремонта рассказали, что к настоящему моменту работы завершены на 10 объектах. Это адреса:

  • проспект Комарова, 1;
  • улица Дианова, 7;
  • улица Крыловская, 23;
  • проспект Менделеева, 30;
  • улица 4-я Транспортная, д. 40;
  • улица 4-я Транспортная, д. 34;
  • улица Кирова, 9;
  • улица Краснопресненская, 6;
  • поселок Ростовка, 12;
  • поселок Ростовка, 7.

Было заменено 44 комплекта на лифты белорусского производства — Могилевского завода, демонтаж и установку выполняло ООО «Лифтком». Новое оборудование имеет грузоподъемность до 400 кг, двигаясь со скоростью 0,63 м/с.

В кабинах установлены светодиодные лампы, которые автоматически отключаются при длительной стоянке, а также беречь электроэнергию помогает высокочастотный привод лифтового механизма, обеспечивающий плавность хода и торможения, отметили в фонде. За счет всего этого предполагается, что экономия может составить до 70%.

На оставшихся девяти многоквартирных домах замена лифтового оборудования продолжается. Будет обновлено 38 комплектов, подрядчиком выступает ООО «ПКФ Сиблифт».

Список домов, где еще в ближайшее время заменят оборудование:

улица Взлетная, 5 «А»; улица Степанца, 8 «А»; улица Волгоградская, 30; улица Дианова, 9; улица Степанца, 8; улица Лукашевича, 2 «В»; улица Лукашевича, 6; улица Туполева, 3; улица Звездная, 2 «Г».

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