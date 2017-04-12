«Росводоканал Омск» ждёт жителей города на день открытых дверей

В этот день с 08:00 до 17:00 в главном офисе предприятия на улице Маяковского, 2 будут вести приём посетителей сотрудники коммерческой дирекции. Чтобы диалог с потребителями был комфортным и оперативным, одновременно будут работать 15 окон приёма. Потребители смогут разобраться с начислениями или задолженностью, передать актуальные показания приборов учёта воды, оплатить квитанции.

Ольга Смиковская, коммерческий директор ОАО «ОмскВодоканал»:

— Проведённые в прошлом году дни открытых дверей показали, что такая форма положительно воспринята нашими клиентами, поэтому мы решили продолжать работать в этом формате. Не всем клиентам омского водоканала удобно прийти в офис компании в будний день. Поэтому мы специально проводим дни открытых дверей по субботам, продлив время приёма до 17 часов. Для нас важен открытый диалог с каждым абонентом, чтобы оперативно снять все вопросы и не доводить ситуацию до крайних мер. А при возникновении сложной жизненной ситуации мы готовы на месте подписать с абонентом соглашение о реструктуризации долга.

Горожане могут записаться на приём к специалистам заранее. Электронная запись доступна на сайте компании в разделе «Частным лицам» .

Для тех, кто не сможет придти в офис в этот день, с 8.00 до 17.00 будет работать горячая линия с руководителями центра по обслуживанию абонентов омского водоканала. Свои вопросы жители города смогут задать по телефону 31−71−34.

На днях открытых дверей, проведённых в 2016 году, горожане отмечали оперативное обслуживание. Клиенты ожидали приёма не более 3 минут, практически сразу после получения талона следовало приглашение к окну за консультацией. Более 200 клиентов компании в дни открытых дверей получают персональные консультации и ответы на свои вопросы.