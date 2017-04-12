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07:06 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на два часа отключат свет в десятках домов

Сегодня в Уфе на два часа отключат электроэнергию в десятках жилых домов, сообщает мэрия.

В частности, сообщается, что света не будет с 14:00 до 18:00 по адресам: в домах 15−25, 14, 14а, б, 14−20, 32 по улице Судоремонтной; 8, 10 по улице Рычкова; 21, 22, 23, 24, 297 по улице Ирендык; 289−297, 287а по улице Ахметова.

Причиной отключения указывается вывод в ремонт ВЛ-04кВ Л-1 от ТП-2505 для подрезки деревьев по на улице Ирендык.

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