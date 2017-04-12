Нацбанк ожидает смягчения денежно-кредитных условий в 2017 году
Речь Данияра Акишева на брифинге для телевизионных СМИ сулит потепление в
Речь Данияра Акишева на брифинге для телевизионных СМИ сулит потепление в
При принятии решений по базовой ставке Национальный Банк Казахстана наряду с ситуацией на финансовом рынке уделяет пристальное внимание складывающимся условиям в реальной экономике. Наметившиеся признаки восстановления экономики сигнализируют об оживлении деловой активности в стране.
Об этом сегодня заявил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г. Алматы.
По его словам, «краткосрочный экономический индикатор развития базовых отраслей находится в зоне роста и в феврале 2017 года достиг максимального значения с декабря 2013 года — 103,7%».
«Опрос населения по перспективам развития экономики свидетельствуют о наличии положительного настроя, что может служить поддерживающим фактором для деловой активности. Происходит постепенное возобновление потребительского спроса с высокой вероятностью дальнейшего роста», — отметил Д. Акишев.
Председатель НБРК озвучил прогнозы регулятора по инфляции, которая в течение 2017 и 2018 годов будет находиться внутри целевого коридора.
«При условии дальнейшего соответствия фактического уровня инфляции прогнозным данным можно ожидать смягчения
Он также сообщил, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2017 года в 17:00 по времени Астаны.