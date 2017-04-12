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07:31 (мск), источник: Profinance.kz

Нацбанк ожидает смягчения денежно-кредитных условий в 2017 году

Речь Данияра Акишева на брифинге для телевизионных СМИ сулит потепление в денежно-кредитных условиях в 2017 году.

Источник: Reuters

При принятии решений по базовой ставке Национальный Банк Казахстана наряду с ситуацией на финансовом рынке уделяет пристальное внимание складывающимся условиям в реальной экономике. Наметившиеся признаки восстановления экономики сигнализируют об оживлении деловой активности в стране.

Об этом сегодня заявил Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в г. Алматы.

По его словам, «краткосрочный экономический индикатор развития базовых отраслей находится в зоне роста и в феврале 2017 года достиг максимального значения с декабря 2013 года — 103,7%».

«Опрос населения по перспективам развития экономики свидетельствуют о наличии положительного настроя, что может служить поддерживающим фактором для деловой активности. Происходит постепенное возобновление потребительского спроса с высокой вероятностью дальнейшего роста», — отметил Д. Акишев.

Председатель НБРК озвучил прогнозы регулятора по инфляции, которая в течение 2017 и 2018 годов будет находиться внутри целевого коридора.

«При условии дальнейшего соответствия фактического уровня инфляции прогнозным данным можно ожидать смягчения денежно-кредитных условий уже во 2-м квартале текущего года», — сказал Д. Акишев.

Он также сообщил, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

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