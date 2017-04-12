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07:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске запустят экскурсионный речной трамвай

Транспорт будет курсировать по 10 остановкам.

В Красноярске решено запустить экскурсионный трамвай по Енисею. Теплоход будет курсировать по 10 остановкам в черте города. Точный список остановочных пунктов пока уточняется. Об этом журналистам сообщил руководитель Красспорта Валерий Черноусов.

Не исключается, что во время курсирования теплоход будет останавливаться на причалах в Советском районе, у «Роева ручья» и о. Татышев. Остальные 7 пунктов пока согласуются.

Черноусов уточнил, что переговоры с инвесторами уже ведутся. На запуск и реконструкцию причалов планируется потратить около 28 млн рублей. В 2018 году размер субсидий из бюджета составит 18 млн рублей, в 2019 — 10 млн рублей.

Напомним, ранее общественники предлагали пустить общественный речной транспорт от торгового центра «Красноярье» до Речного вокзала.

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