В Омской области утвердили краткосрочный план капремонта на 3 653 дома
Краткосрочный план рассчитан на ближайшие три года. Вся программа капитального ремонта многоквартирных домов действует до 2043 года.
Краткосрочный план рассчитан на ближайшие три года. Вся программа капитального ремонта многоквартирных домов действует до 2043 года.
В омском регионе сформировали план работ на 2017−2019 годы, сообщили в региональном фонде капремонта. Всего он включает 3 653 многоквартирных дома. Так, в 2017 году планируется провести те или иные работы в 1 089 домах, в 2018-м — в 1 017 домах, в 2019-м — в 1 547 домах.
— В краткосрочный план на предстоящий период включены многоквартирные дома, ремонт в которых не был проведен в 2014—2016 года в соответствии с региональной программой. В предстоящие три года только в городе Омске капитально предстоит отремонтировать 1 719 крыш, 106 фасадов, в 200 домах планируется отремонтировать инженерные сети, заменить 909 лифтов.
При этом напомним, ранее в фонде сообщали, что в 2017 году смогут отремонтировать только 360−400 домов, израсходовав 983 млн 400 тысяч рублей взносов, которые внесли жильцы при оплате квитанций. Такие показатели вызвали недовольство у руководства региона, в связи с чем ушел в отставку прежний директор фонда Александр Рудюк.
— Объем средств, который региональный оператор вправе израсходовать в 2017 году составляет не более 2 млрд рублей. Лимиты дифференцированы по муниципальным районам Омской области и городу Омску. Краткосрочный план приведен в соответствие с Жилищным кодексом, который обязывает субъекты утвердить собственные планы на три года с распределением средств по годам, а также выполнить условие: краткосрочный план должен быть сформирован исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт.
Кроме того, в