В Омской области утвердили краткосрочный план капремонта на 3 653 дома

В омском регионе сформировали план работ на 2017−2019 годы, сообщили в региональном фонде капремонта. Всего он включает 3 653 многоквартирных дома. Так, в 2017 году планируется провести те или иные работы в 1 089 домах, в 2018-м — в 1 017 домах, в 2019-м — в 1 547 домах.

Пресс-служба НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:

— В краткосрочный план на предстоящий период включены многоквартирные дома, ремонт в которых не был проведен в 2014—2016 года в соответствии с региональной программой. В предстоящие три года только в городе Омске капитально предстоит отремонтировать 1 719 крыш, 106 фасадов, в 200 домах планируется отремонтировать инженерные сети, заменить 909 лифтов.

При этом напомним, ранее в фонде сообщали, что в 2017 году смогут отремонтировать только 360−400 домов, израсходовав 983 млн 400 тысяч рублей взносов, которые внесли жильцы при оплате квитанций. Такие показатели вызвали недовольство у руководства региона, в связи с чем ушел в отставку прежний директор фонда Александр Рудюк.

Пресс-служба НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:

— Объем средств, который региональный оператор вправе израсходовать в 2017 году составляет не более 2 млрд рублей. Лимиты дифференцированы по муниципальным районам Омской области и городу Омску. Краткосрочный план приведен в соответствие с Жилищным кодексом, который обязывает субъекты утвердить собственные планы на три года с распределением средств по годам, а также выполнить условие: краткосрочный план должен быть сформирован исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт.