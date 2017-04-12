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07:47 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области утвердили краткосрочный план капремонта на 3 653 дома

Краткосрочный план рассчитан на ближайшие три года. Вся программа капитального ремонта многоквартирных домов действует до 2043 года.

В омском регионе сформировали план работ на 2017−2019 годы, сообщили в региональном фонде капремонта. Всего он включает 3 653 многоквартирных дома. Так, в 2017 году планируется провести те или иные работы в 1 089 домах, в 2018-м — в 1 017 домах, в 2019-м — в 1 547 домах.

Пресс-служба НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:

 — В краткосрочный план на предстоящий период включены многоквартирные дома, ремонт в которых не был проведен в 2014—2016 года в соответствии с региональной программой. В предстоящие три года только в городе Омске капитально предстоит отремонтировать 1 719 крыш, 106 фасадов, в 200 домах планируется отремонтировать инженерные сети, заменить 909 лифтов.

При этом напомним, ранее в фонде сообщали, что в 2017 году смогут отремонтировать только 360−400 домов, израсходовав 983 млн 400 тысяч рублей взносов, которые внесли жильцы при оплате квитанций. Такие показатели вызвали недовольство у руководства региона, в связи с чем ушел в отставку прежний директор фонда Александр Рудюк.

Пресс-служба НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:

 — Объем средств, который региональный оператор вправе израсходовать в 2017 году составляет не более 2 млрд рублей. Лимиты дифференцированы по муниципальным районам Омской области и городу Омску. Краткосрочный план приведен в соответствие с Жилищным кодексом, который обязывает субъекты утвердить собственные планы на три года с распределением средств по годам, а также выполнить условие: краткосрочный план должен быть сформирован исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт.

Кроме того, в пресс-службе добавили, если по итогам аукционов на определение подрядчика для выполнения капремонта стоимость работ будет снижена, а также если увеличится собираемость взносов с собственников, фонд скорректирует краткосрочный план.

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