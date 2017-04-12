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07:50 (мск), источник: Publika.md

Гарантированная минимальная зарплата может вырасти почти на 500 леев

Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе может вырасти примерно на 500 леев и составить почти 2400 леев. Это предусматривает проект министерства труда.

Источник: Publika.md

Если поправки утвердят, они вступят в силу в начале следующего месяца.

Повысят зарплаты сотрудникам предприятий, организаций и учреждений с финансовой автономией.

Сейчас минимальная гарантированная зарплата в реальном секторе составляет 1900 леев.

Минимальная гарантированная заработная плата в реальном секторе пересматривается правительством ежегодно, учитывая темпы роста индекса потребительских цен и производительности труда.

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