Гарантированная минимальная зарплата может вырасти почти на 500 леев
Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе может вырасти примерно на 500 леев и составить почти 2400 леев. Это предусматривает проект министерства труда.
Гарантированная минимальная зарплата в реальном секторе может вырасти примерно на 500 леев и составить почти 2400 леев. Это предусматривает проект министерства труда.
Если поправки утвердят, они вступят в силу в начале следующего месяца.
Повысят зарплаты сотрудникам предприятий, организаций и учреждений с финансовой автономией.
Сейчас минимальная гарантированная зарплата в реальном секторе составляет 1900 леев.
Минимальная гарантированная заработная плата в реальном секторе пересматривается правительством ежегодно, учитывая темпы роста индекса потребительских цен и производительности труда.