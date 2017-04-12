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07:52 (мск), источник: Publika.md

Насколько изменились цены на недвижимость

Цены на жилье в столице не меняются уже полгода. Как считают в агентствах по недвижимости, тенденция сохранится и в ближайшие месяцы.

Источник: Publika.md

Этим могут воспользоваться желающие приобрести новое жилье, тем более что банки снизили процентные ставки на ипотечные кредиты.

Риелторы говорят, что дешевле всего новые двухкомнатные квартиры стоят на окраине столицы. Так, на Отоваске в секторе Чеканы квадратный метр жилья стоит 460 евро, а в зоне Аэропорта — почти 490. Чуть дороже квартиры в районе Барьера Скулень — 525 евро и на Старой Почте в секторе Рышкановка — 540.

По словам экспертов по недвижимости, однокомнатные квартиры в престижных районах стоят дороже. Чаще всего их покупают, чтобы сдавать в аренду. Так, на Ботанике и Рышкановке квадратный метр жилья стоит примерно 600 евро, на Телецентре — более 620-ти, а в центре столицы — свыше 640 евро.

На покупку квартир банки предлагают клиентам привлекательные ипотечные кредиты. Самую низкую процентную ставку — семь процентов — до 15 июня предлагает Moldova Agroindbank. В BСR кредиты для приобретения недвижимости можно взять под восемь с половиной процентов годовых, а в Victoriabank-е — под девять с половиной.

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