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07:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Отель сети Hilton откроют в Иркутске в начале 2018 года

Международная гостиница будет расположена в многофункциональном центре «Новый».

Источник: IrkutskMedia.ru

Компания Hilton подписала франчайзинговое соглашение с ООО «Восточная группа» на открытие первого в Иркутске отеля DoubleTree by Hilton в начале 2018 года. Гостиница разместится в здании многофункционального торгового комплекса «Новый» на пересечении улиц Советская и Байкальская. Предполагается, что в отеле будет 186 номеров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

«Hilton объединяет более 50-ти объектов недвижимости, в том числе 11 готовых или готовящихся к реализации отелей DoubleTree by Hilton на территории России», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, два сетевых отеля Ibis и Hilton предполагается открыть в Иркутске в следующем году. Об этом заявил заместитель мэра — председатель комитета экономики города Руслан Ким на депутатских слушаниях 26 октября 2016 года. По его словам, открытие гостиниц позволить повысить привлекательность областного центра как для российских, так и иностранных туристов.

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