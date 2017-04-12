В Башкирии более 15 тысяч человек заявили о своем праве на льготы по имущественным налогам

Как сообщили в УФНС по РБ, теперь с учетом предоставленных сведений будут сформированы сводные налоговые уведомления за 2016 год, которые уже во втором полугодии текущего года начнут получать жители республики с рассчитанной к уплате суммой налога на транспорт, землю, недвижимость.
Имеющие право на льготы гражданам могут подать заявку несколькими способами: обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление и подтверждающие документы по почте, или подать заявку «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.
«Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на сайте ФНС России. С помощью онлайн-сервиса “Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам” можно быстро выяснить, на какие льготы может претендовать конкретный плательщик», — пояснили в управлении.