В Башкирии более 15 тысяч человек заявили о своем праве на льготы по имущественным налогам

Как сообщили в УФНС по РБ, теперь с учетом предоставленных сведений будут сформированы сводные налоговые уведомления за 2016 год, которые уже во втором полугодии текущего года начнут получать жители республики с рассчитанной к уплате суммой налога на транспорт, землю, недвижимость.

Имеющие право на льготы гражданам могут подать заявку несколькими способами: обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление и подтверждающие документы по почте, или подать заявку «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.