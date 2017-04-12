Центр Уфы и Черниковку застроят новыми домами
Власти города утвердили проект планировки четырех кварталов.
Власти города утвердили проект планировки четырех кварталов.
Сразу несколько микрорайонов Уфы изменятся до неузнаваемости. Мэр города поставил свою подпись под проектами планировки и межевания сразу в четырех кварталах. Под снос пойдут как ветхие дома, так и непризнанные памятники архитектуры.
ДОХОДНЫЙ ДОМ НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД.
Пожалуй, самой значимой застройкой станет квартал, ограниченный улицами Аксакова, Красина, Зенцова и Чернышевского. В историческом центре Уфы должен появиться современный квартал и отелями, жилыми домами и офисными высотками. Вот только соседствовать они будут с хрупкими памятниками старины.
Что находится сейчас?
— пятиэтажный дом;.
— гаражи;.
— ветхое жилье;.
— корпуса НПП «Молния»;.
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— дом
— дом Кошкина (ул. Аксакова, 93);- останки доходного дома купца Кочкина (ул. Аксакова, 81) — разрушенный памятник истории.
К сожалению, здание не успели оформить по всем правилам, и застройщик уже успел его снести.
Что снесут?
— ветхое жилье;.
— двухэтажные дома по Аксакова и Чернышевского.
Что сохранят в первозданном виде?
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— дом Кошкина (ул. Аксакова, 93).
Что построят?
— в центре квартала — 25-этажный 4-секционный дом с детским садом на 62 места,
— 9−16-этажный
— офисный центр и три механизированные парковки на 100 машиномест,
— на базе исторического дома
МАССОВЫЙ СНОС ДВУХЭТАЖЕК В ЧЕРНИКОВКЕ.
Один из самых суровых кварталов северной Уфы тоже пойдет под ковш. Речь идет о довольно большом квадрате вдоль улиц Пекинская, Коммунаров, Ломоносова и Кольцевая. Сегодня свои последние дни там доживают легендарные «сталинские бараки».
Что находится сейчас?
— множество двухэтажных домов,
— группа пятиэтажек,
— три детских сада,
— электроподстанция.
Что снесут?
— ветхие двухэтажные дома,
— гаражи.
Что построят?
— несколько домов высотой от 7 до 25 этажей,
— на первых этажах домов разместятся детские и спортивные учреждения,
— подземная парковка площадью 23500 квадратных метров.
В квадрате улиц Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Фронтовых бригад и Ферина появится аж целый квартал. Сегодня горожане вынуждены лицезреть весьма унылую картину — несколько заброшенных зданий, стройка и гаражи. Но скоро здесь может появиться первый в Инорсе крупный торговый центр.
Что находится сейчас?
— заброшенная больница, знакомая всем жителям Инорса,
— гаражный кооператив «Согласие»,
— стройка 18-этажного дома.
Что снесут?
— ту самую «легендарную» больницу, давнее пристанище местных наркоманов и молодежи.
Что построят?
— 18 и 26-этажный дома с детскими учреждениями на первых этажах,
— детский сад на 240 мест и школа на 1650 учащихся,
— пять механизированных парковок на 1235 мест,
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