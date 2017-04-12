Центр Уфы и Черниковку застроят новыми домами

Сразу несколько микрорайонов Уфы изменятся до неузнаваемости. Мэр города поставил свою подпись под проектами планировки и межевания сразу в четырех кварталах. Под снос пойдут как ветхие дома, так и непризнанные памятники архитектуры.

ДОХОДНЫЙ ДОМ НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД.

Пожалуй, самой значимой застройкой станет квартал, ограниченный улицами Аксакова, Красина, Зенцова и Чернышевского. В историческом центре Уфы должен появиться современный квартал и отелями, жилыми домами и офисными высотками. Вот только соседствовать они будут с хрупкими памятниками старины.

Что находится сейчас?

— пятиэтажный дом;.

— гаражи;.

— ветхое жилье;.

— корпуса НПП «Молния»;.

— дом-усадьба Степанова-Зорина (ул. Чернышевского, 49) — памятник архитектуры, охраняемый государством — кстати, это здание вошло во все учебники по архитектуре конца XIX века;.

— дом Степанова-Зорина (ул. Чернышевского, 47);.

— дом Кошкина (ул. Аксакова, 93);- останки доходного дома купца Кочкина (ул. Аксакова, 81) — разрушенный памятник истории.

К сожалению, здание не успели оформить по всем правилам, и застройщик уже успел его снести.

Что снесут?

— ветхое жилье;.

— двухэтажные дома по Аксакова и Чернышевского.

Что сохранят в первозданном виде?

— дом-усадьба Степанова-Зорина (ул. Чернышевского, 49);.

— дом Кошкина (ул. Аксакова, 93).

Что построят?

— в центре квартала — 25-этажный 4-секционный дом с детским садом на 62 места,

— 9−16-этажный апарт-отель на 260 мест общей площадью 22800 квадратов. По словам застройщика, новое здание появится на месте доходного дома Кочкина. Работать он будет по тому же принципу, что и доходный дом XIX века — здание принадлежит владельцу, но он сдает комнаты на длительный срок. То есть пример — долгосрочная аренда. «Был доходным, им же и останется», — отмечал в декабре мэр Уфы Ирек Ялалов.

— офисный центр и три механизированные парковки на 100 машиномест,

— на базе исторического дома Степанова-Зорина (ул. Чернышевского, 49) появится фитнес-центр.

МАССОВЫЙ СНОС ДВУХЭТАЖЕК В ЧЕРНИКОВКЕ.

Один из самых суровых кварталов северной Уфы тоже пойдет под ковш. Речь идет о довольно большом квадрате вдоль улиц Пекинская, Коммунаров, Ломоносова и Кольцевая. Сегодня свои последние дни там доживают легендарные «сталинские бараки».

Что находится сейчас?

— множество двухэтажных домов,

— группа пятиэтажек,

— три детских сада,

— электроподстанция.

Что снесут?

— ветхие двухэтажные дома,

— гаражи.

Что построят?

— несколько домов высотой от 7 до 25 этажей,

— на первых этажах домов разместятся детские и спортивные учреждения,

— подземная парковка площадью 23500 квадратных метров.

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ИНОРСЕ.

В квадрате улиц Летчика Кобелева, Валерия Лесунова, Фронтовых бригад и Ферина появится аж целый квартал. Сегодня горожане вынуждены лицезреть весьма унылую картину — несколько заброшенных зданий, стройка и гаражи. Но скоро здесь может появиться первый в Инорсе крупный торговый центр.

Что находится сейчас?

— заброшенная больница, знакомая всем жителям Инорса,

— гаражный кооператив «Согласие»,

— стройка 18-этажного дома.

Что снесут?

— ту самую «легендарную» больницу, давнее пристанище местных наркоманов и молодежи.

Что построят?

— 18 и 26-этажный дома с детскими учреждениями на первых этажах,

— детский сад на 240 мест и школа на 1650 учащихся,

— пять механизированных парковок на 1235 мест,