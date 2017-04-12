Более 600 тонн грязи вывезли из Новосибирска за одни сутки
С 8 апреля дорожные учреждения расчищают технические полосы вдоль магистральных дорог, работы продолжаются на улице Восход и Красном проспекте, сообщает
С 8 апреля дорожные учреждения расчищают технические полосы вдоль магистральных дорог, работы продолжаются на улице Восход и Красном проспекте, сообщает
662 тонны грязи вывезли из Новосибирска за одни сутки, сообщает
С 8 апреля дорожные учреждения расчищают технические полосы вдоль магистральных дорог, работы продолжаются на улице Восход и Красном проспекте.
Ежедневно на расчистку грязи выходит более 180 единиц специализированной техники. Дорожные учреждения ворошат снег вдоль магистральных улиц:
За последние сутки было вывезено 662 тонны грязи и смета, очищено 185 дождеприемников. Всего к работе в