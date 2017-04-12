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09:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Более 600 тонн грязи вывезли из Новосибирска за одни сутки

С 8 апреля дорожные учреждения расчищают технические полосы вдоль магистральных дорог, работы продолжаются на улице Восход и Красном проспекте, сообщает пресс-служба мэрии.

662 тонны грязи вывезли из Новосибирска за одни сутки, сообщает пресс-служба мэрии.

С 8 апреля дорожные учреждения расчищают технические полосы вдоль магистральных дорог, работы продолжаются на улице Восход и Красном проспекте.

Ежедневно на расчистку грязи выходит более 180 единиц специализированной техники. Дорожные учреждения ворошат снег вдоль магистральных улиц: Сибиряков-Гвардейцев, Ипподромской, Краузе, Мочищенском шоссе, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Бердском шоссе, Бориса Богаткова.

За последние сутки было вывезено 662 тонны грязи и смета, очищено 185 дождеприемников. Всего к работе в весенне-летний период готово 75% единиц техники.

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