Таможня Владивостока возобновила выдачу ПТС на авто с местными ЭРА-ГЛОНАСС

Как рассказали во владивостокской таможне, для получения ПТС лицо, ввозящее автомобиль, предоставляет на таможенный пост документы, необходимые для таможенного оформления транспортных средств и выдачи ПТС, включая полученное свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств, договор о приобретении УВЭОС в виде абонентского терминала «ЭРА-ГЛОНАСС» и расчет суммы утилизационного сбора. При этом в СБКТС должна быть отметка о приобретенной конкретной модели абонентского терминала и его идентификационном номере в привязке к номеру VIN автомобиля, на которое данное устройство должно быть установлено.

Таможенные посты выдают ПТС (с внесением сведений об идентификационном номере УВЭОС в разделе «Особые отметки») на основании упомянутых документов, после их проверки.

Первый ПТС в соответствии с Временным порядком выдан 7 апреля Первомайским таможенным постом на «Nissan X-Trail» 2010 года выпуска, ввезенный в адрес юридического лица.

10 апреля было оформлено и выдано 14 ПТС на единичные автотранспортные средства. Сейчас уже порядка 100 заявок на выдачу ПТС поступило на таможенные посты.

С 16 февраля и по 10 апреля ввезено 4167 автомобилей, из которых по состоянию на 10.04.2017: оформлено в установленном порядке 3529 (2547 из которых выпущены и вывезены со складов временного хранения), а 1620 находятся непосредственно на СВХ (из которых в отношении 638 не поданы таможенные декларации, а 982 оформлены в установленном порядке, но не вывезены по каким-либо причинам, не зависящим от таможенных органов).

Все таможенные посты Владивостокской таможни обеспечены бланочной продукцией в необходимом количестве, что позволит избежать задержек.



Вилитари Филатов.