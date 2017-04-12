Иркутскавтотранс задолжал своим работникам более 14 млн рублей зарплат
Муниципальное автотранспортное предприятие «Иркутскавтотранс» задолжало своим работникам более 14 млн рублей.
Муниципальное автотранспортное предприятие «Иркутскавтотранс» задолжало своим работникам более 14 млн рублей.
Как 12 апреля 2017 года сообщила
Чтобы восстановить трудовые права работников, прокурор внес директору предприятия и руководителю комитета городского обустройства администрации Иркутска представления с требованием незамедлительного погашения задолженности. По результатам рассмотрения представлений требования прокурора полностью удовлетворены. Кроме того, прокуратура в отношении руководителя предприятия возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.6 ст. 5.27. КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы в установленный срок), а также ст. 13.19 КоАП РФ (нарушения порядка представления статистической информации).