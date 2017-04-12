Иркутскавтотранс задолжал своим работникам более 14 млн рублей зарплат

Как 12 апреля 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, во время проверки установлено, что предприятие не выплатило 162 работнику заработную плату за январь-февраль. Также работникам не выплачивалась денежная компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты.

Чтобы восстановить трудовые права работников, прокурор внес директору предприятия и руководителю комитета городского обустройства администрации Иркутска представления с требованием незамедлительного погашения задолженности. По результатам рассмотрения представлений требования прокурора полностью удовлетворены. Кроме того, прокуратура в отношении руководителя предприятия возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.6 ст. 5.27. КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы в установленный срок), а также ст. 13.19 КоАП РФ (нарушения порядка представления статистической информации).