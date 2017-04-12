В Башкирию везли 800 кг запрещенных лимонов

В Челябинской области на границе утром 10 апреля остановили фуру, в которой обнаружили 800 кг заграничных фруктов. Почти тонну испанских лимонов везли в Башкирию из Казахстана. Но не отведать местным жителям заморского цитруса: санкционный товар уничтожили в этот же день.

— Составили акт изъятия подкарантинной продукции, после чего лимоны уничтожили в присутствии сотрудников Россельхознадзора, таможни и Транспортной прокуратуры, — отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Кстати, партия фруктов сопровождалась международной накладной и фитосанитарным сертификатом Казахстана, но эти документы не защитили испанский товар от трактора. Лимоны раздавили на полигоне местного утилизационного завода.