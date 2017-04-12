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09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию везли 800 кг запрещенных лимонов

Санкционный товар уничтожили еще на границе с Казахстаном.

В Челябинской области на границе утром 10 апреля остановили фуру, в которой обнаружили 800 кг заграничных фруктов. Почти тонну испанских лимонов везли в Башкирию из Казахстана. Но не отведать местным жителям заморского цитруса: санкционный товар уничтожили в этот же день.

— Составили акт изъятия подкарантинной продукции, после чего лимоны уничтожили в присутствии сотрудников Россельхознадзора, таможни и Транспортной прокуратуры, — отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Кстати, партия фруктов сопровождалась международной накладной и фитосанитарным сертификатом Казахстана, но эти документы не защитили испанский товар от трактора. Лимоны раздавили на полигоне местного утилизационного завода.

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