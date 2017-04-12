Зять Тимошенко за прошлый год приобрел более 47 га земли

Журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook обнародовал документы, согласно которым Артур Чечеткин в прошлом году приобрел более 47 гектаров земли.

Напомним, что по информации СМИ Артур Чечеткин в 1995 году уехал из Украины в США и впоследствии построил там успешный бизнес в сфере недвижимости.