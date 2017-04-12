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10:16 (мск), источник: Ipress.ua

Зять Тимошенко за прошлый год приобрел более 47 га земли

Зять лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко Артур Чечеткин только за прошлый, 2016 год приобрел более 47 гектаров земли.

Источник: Ipress.ua

Журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook обнародовал документы, согласно которым Артур Чечеткин в прошлом году приобрел более 47 гектаров земли.

Напомним, что по информации СМИ Артур Чечеткин в 1995 году уехал из Украины в США и впоследствии построил там успешный бизнес в сфере недвижимости.

В прошлом году Артур Чечеткин стал банкиром. Муж Евгении Тимошенко стал владельцем 46,3% «Укрстройинвестбанк». Вместе со Светланой Демьяненко он купил банк в экс-нардепа Нвера Мхитаряна. Активы оцениваются в 362 900 000 грн. И с ними «Укрстройинвестбанк» занимал 85 место из 109 действующих в стране коммерческих банков.

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