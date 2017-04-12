Зять Тимошенко за прошлый год приобрел более 47 га земли
Зять лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко Артур Чечеткин только за прошлый, 2016 год приобрел более 47 гектаров земли.
Зять лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко Артур Чечеткин только за прошлый, 2016 год приобрел более 47 гектаров земли.
Журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook обнародовал документы, согласно которым Артур Чечеткин в прошлом году приобрел более 47 гектаров земли.
Напомним, что по информации СМИ Артур Чечеткин в 1995 году уехал из Украины в США и впоследствии построил там успешный бизнес в сфере недвижимости.
В прошлом году Артур Чечеткин стал банкиром. Муж Евгении Тимошенко стал владельцем 46,3% «Укрстройинвестбанк». Вместе со Светланой Демьяненко он купил банк в