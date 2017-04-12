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11:27 (мск), источник: ИА REGNUM

«Сами, без инвесторов»: экотуризм в Хабаровском крае развивают энтузиасты

В глухие таежные места едут туристы из Японии, Испании, Польши, США и регионов РФ.

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Энтузиасты на Севере Хабаровского края, самостоятельно, без инвесторов и госпомощи, развивают экологический туризм, передает корреспондент ИА REGNUM.

На Камчатке создадут курорт мирового класса за 5,5 млрд рублей."Мы разместили наш сайт в интернете, сначала приезжали поклонники экотуризма из нашего региона, потом стали ездить люди из Новосибирска, Кемерово. Приезжают и иностранцы — поляки, американцы, японцы. Даже гость из Испании приезжал и остался очень доволен. Но основные наши клиенты, конечно, местные жители. Турбаза в тайге — отличное место для семейного отдыха, приезжают предприятия, целыми коллективами, да многие сегодня все чаще предпочитают именно такой отдых — рыбалку, экологически чистую еду, свежий воздух", — рассказал хозяин турбазы, предприниматель Эдуард Чуб.

Помимо отдаленной таежной турбазы есть место для общения с природой и «экологически правильного» отдыха совсем рядом с городом Советская Гавань, что называется — в шаговой доступности. Горожане могут покатать детей на пони, сварить ухи, посидеть у озера с удочкой.

Никакой особой помощи от государства предприниматель — энтузиаст не получал.

Между тем, жители побережья Татарского пролива не раз жаловались на то, что многие ни разу за всю жизнь не видели уникальных природных уголков родного края. В частности, в свободном порту Ванино ни таежных турбаз, ни туров в уникальное каменное урочище Сизиман, ни на памятник природы — остров Токи, где обитают нерпы нет. Все эти красоты доступны лишь владельцам мощных катеров и моторных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, в свободном порту Ванино, одаренном уникальной природой, внутренний туризм не развит вообще, хотя власти регулярно упоминают развитие этого направления в своих перспективных планах. Но пока немногочисленные энтузиасты есть лишь по другую сторону Татарского пролива — в Советской Гавани.

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