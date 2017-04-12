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10:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Харьковом обнаружены крупные запасы газа

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Около 200 миллионов кубометров газа могут быть добыты из разведочной скважины в Харьковской области, сообщает пресс-служба «Укргаздобычи», являющейся крупнейшей в Украине газодобывающей компанией.

Источник: "РИА Новости" Украина

Согласно сообщению пресс-службы компании, получен промышленный дебит природного газа из разведочной скважины № 8 Чкаловского месторождения.

«По предварительным расчетам специалистов, прирост запасов газа по скважине составляет около 200 миллионов кубометров», — говорится в сообщении на сайте компании.

В результате разведывательных работ скважина достигла проектной глубины 2,9 тысячи метров и вскрыла проектный горизонт, и в результате освоения скважины компания уже получила промышленный дебит 150 тысяч кубометров в сутки.

В начале марта компания сообщала, что ввела в промышленную эксплуатацию новую скважину в Харьковской области с дебитом более 1 миллиона кубометров газа в сутки. Новая скважина введена в эксплуатацию газопромышленным управлением «Полтавагаздобыча» на Краснокутском месторождении и имеет глубину 5,5 тысячи метров, пластовое давление — более 1 тысячи атмосфер.

По данным госкомпании, разработка новых и существующих месторождений является ключевой составляющей стратегии наращивания добычи газа и обеспечения энергонезависимости Украины.

Ранее сообщалось, что «Укргаздобыча» в 2016 году увеличила добычу газа на 77 миллионов кубометров по сравнению с 2015 годом — до 14,605 миллиарда кубометров. В 2017 году «Укргаздобыча» рассчитывает нарастить добычу газа на 500 миллионов кубометров по сравнению с 2016 годом.

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